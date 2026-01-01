Od dziś wchodzi podwyżka akcyzy na alkohol i wyroby tytoniowe

Zaczyna się sięganie głębiej do kieszeni Polaków. Od dziś wchodzi podwyżka akcyzy na alkohol i wyroby tytoniowe. Na zdjęciu papierosy i 50 zł / autor: Fratria
Od 1 stycznia 2026 roku wchodzą w życie kolejne podwyżki akcyzy na alkohol, papierosy oraz wyroby tytoniowe i elektroniczne, co przełoży się na wzrost cen dla konsumentów.

Od dziś, 1 stycznia, obowiązuje wyższa akcyza na alkohol. Zgodnie z tzw. mapą drogową zawartą w ustawie o podatku akcyzowym podwyżka w tym roku wyniesie 5 proc. Sejm w 2025 r. uchwalił nowelizację tej ustawy, której celem było zwiększenie skali podwyżek akcyzy na alkohol w 2026 r. do 15 proc., ale prezydent Karol Nawrocki zawetował te przepisy.

W górę idzie także akcyza na wyroby tytoniowe. Stawka akcyzy w części kwotowej w przypadku papierosów wzrośnie o 20 proc. Część kwotowa akcyzy na tytoń do palenia zostanie podniesiona o 30 proc., a stawki akcyzy na cygara i cygaretki wzrosną o 20 proc.

W górę pójdą także stawki akcyzy – w części kwotowej - nałożone na wyroby nowatorskie (podgrzewane wyroby tytoniowe). Wzrosną one o 20 proc. w roku 2026. Akcyza na płyn do papierosów elektronicznych zostanie podniesiona o 50 proc. Z kolei stawka tego podatku na płyn zawarty w jednorazowych papierosach elektronicznych wyniesie 1,44 zł za każdy mililitr zawarty w takim urządzeniu i 40 zł od płynu.

