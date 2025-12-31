Spółka Centralny Port Komunikacyjny otrzymała ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla powstającego pod Baranowem lotniska - poinformowano na portalu X Portu Polska. Decyzja ustala warunki środowiskowe m.in. dla nowego lotniska, węzła kolejowego oraz dojazdu drogowego.
Spółka Centralny Port Komunikacyjny, realizująca program inwestycyjny Port Polska, otrzymała ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla powstającego lotniska oraz dla urządzeń i obiektów niezbędnych do jego funkcjonowania
— przekazano na platformie X Portu Polska.
Dodano, że decyzja ta ustala warunki środowiskowej zgody na realizację nowego lotniska, węzła kolejowego, dojazdu drogowego, przebudowy kolizji z istniejącą infrastrukturą w otoczeniu lotniska oraz określa zakres kompensacji i monitoringu środowiska.
W ramach inwestycji powstać ma m.in. centralne lotnisko zlokalizowane pomiędzy Warszawą i Łodzią oraz system Kolei Dużych Prędkości. Nowy port lotniczy ma być przystosowany początkowo do obsługi 34 mln pasażerów rocznie i zaprojektowany w taki sposób, aby w perspektywie długoterminowej mógł być elastycznie rozbudowywany zgodnie z potrzebami i prognozami rozwoju rynku.
Według przyjętego harmonogramu budowa lotniska na terenie gmin: Baranów, Wiskitki i Teresin ma rozpocząć się w 2026 r. W 2031 r. port lotniczy ma uzyskać niezbędne certyfikacje, a w 2032 r. ma zostać oddany do użytku wraz z pierwszym odcinkiem KDP w Polsce: Warszawa – Port Polska – Łódź. Szacowany koszt inwestycji do 2032 r. wynosi 131,7 mld zł.
Okrojone CPK
Przypominamy, że aktualnie trwa niezwykle powolna realizacja okrojonej wersji Centralnego Portu Komunikacyjnego, która ma niewiele wspólnego z oryginalnym projektem.
Niedawno doszło do propagandowej zmiany nazwy z powodu rzekomego „skompromitowania” CPK. Nowa nazwa nie figuruje jednak w żadnych oficjalnych dokumentach, ponieważ nazwę projektu określa ustawa, która nie została zmieniona.
Podsumowanie
Spółka CPK otrzymała ostateczną decyzję środowiskową dla budowy lotniska pod Baranowem wraz z infrastrukturą kolejową i drogową. Nowy port ma obsługiwać początkowo 34 mln pasażerów rocznie.
Adrian Siwek/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/gospodarka/749551-w-koncu-jest-decyzja-srodowiskowa-dla-cpk
