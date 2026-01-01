Liczba firm rejestrowanych w Polsce przez obywateli Ukrainy rośnie i w 2025 r. padł kolejny rekord – czytamy w „Rzeczpospolitej”.
Jak ustalił dziennik, co dziesiąta rejestrowana w Polsce działalność gospodarcza jest prowadzona przez Ukraińców.
Które branże?
Wśród nich – jak podaje „Rz” – najwięcej jest firm budowlanych, sporo z sektora IT, a także usługowego i handlu.
PAP/Tomasz Karpowicz
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/gospodarka/749501-coraz-wiecej-ukrainskich-firm-padl-rekord
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.