Rośnie liczba firm zarejestrowanych w Polsce przez Ukraińców. "Rzeczpospolita": W 2025 roku padł rekord

Liczba firm rejestrowanych w Polsce przez obywateli Ukrainy rośnie i w 2025 r. padł kolejny rekord – czytamy w „Rzeczpospolitej”.

Jak ustalił dziennik, co dziesiąta rejestrowana w Polsce działalność gospodarcza jest prowadzona przez Ukraińców.

Które branże?

Wśród nich – jak podaje „Rz” – najwięcej jest firm budowlanych, sporo z sektora IT, a także usługowego i handlu.

