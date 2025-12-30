Pod względem zbiorów zbóż na naszym kontynencie, Ukraina ustępuje tylko Francji, a w produkcji kukurydzy jest liderem. Rekordowe plony na Ukrainie nie są dobrą wiadomością dla polskich rolników.
Dziś po raz kolejny wyjechali na drogi i w wielu miejscach kraju protestują przeciwko umowie o wolnym handlu z Mercosur. Otwarcie unijnego rynku na towary z Ameryki Południowej to jednak tylko jeden z ich problemów. Równie poważnym jest wielki import zbóż i żywności z Ukrainy do Polski, który jeszcze wzrośnie po przystąpieniu tego kraju do Wspólnoty. Najnowsze dane, opublikowane przez władze w Kijowie i podane przez media, nie pozostawiają żadnych złudzeń co do siły rolnictwa ukraińskiego.
Ukraińskie agroholdingi
Choć wojna trwa, to tegoroczne zbiory zbóż u naszego wschodniego sąsiada były…
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/gospodarka/749451-umowa-z-mercosur-to-nie-jedyny-problem-polskiego-rolnictwa