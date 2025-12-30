Portal Business Insider Polska zwrócił uwagę, że już dawno nie było tak drogo, jak obecnie. Zauważył, że z nowej analizy ekspertów aplikacji PanParagon wynika, że w tydzień cena określonego koszyka zakupów wzrosła aż o 2,4 proc i wynosi ona 108 zł i 54 groszy.
Zwrócono także uwagę, że cena tego koszyka jest najwyższa od maja.
Według analizy cena tego koszyka jest mimo wszystko niższa niż w grudniu 2024 roku, kiedy to przekroczyła 109 złotych.
Analiza cen
Zwrócono uwagę, że w ostatnich tygodniu wzrosła średnia cena takich produktów jak: banany, mąka pszenna tortowa, ziemniaki, pierś kurczaka, jabłka, marchew, pomidor malinowy i masło.
Delikatnie tańsze stały się średnio: cukier biały sypki, olej rzepakowy, mleko 2 proc., papryka czerwona i brokuł. Bez zmiany pozostały średnie ceny bułki kajzerki.
Największy wzrost ceny zanotowały ziemniaki, których średnia cena za kilogram wzrosła z 2,09 zł do 2,52 zł.
Adrian Siwek/Business Insider Polska/Pan Paragon
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/gospodarka/749408-polacy-placa-za-zakupy-coraz-wiecej
