Fotowoltaika nie jest już tak popularna, jakby chciały unijne władze – w tym roku po raz pierwszy od dziewięciu lat spadły inwestycje. Ale szans na to, by osłabła presja Komisji Europejskiej na budowę źródeł odnawialnych, praktycznie nie ma.
Plan zagrożony
Weile wskazuje na to, że ten rok będzie przełomowy dla branży solarnej w Unii, bo choć skala inwestycji jest bardzo duża (przybyło w fotowoltaice 65,6 GW mocy), to jednak powodów do optymizmu brak. Oddane do użytku instalacje są o 0,7 proc. mniejsze niż w 2024 roku.
Jak informuje portal SolarQuarter, szybki w ostatniej dekadzie wzrost rynku energii słonecznej w Unii Europejskiej zaczyna wyhamowywać. To sygnał, że czas prosperity w branży dobiega końca. Udało się wprawdzie wykonać cel dla PV, założony w 2022 roku przez urzędników…
