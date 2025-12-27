Z danych Narodowego Banku Polskiego wynika, że na koniec listopada wartość gotówki w obiegu zwiększyła się o niemal 4 mld zł. Jednocześnie wydłużył się średni czas „życia” banknotu w Polsce.
Jak podaje NBP, wartość pozostających w obiegu monet i banknotów wzrosła na koniec listopada tego roku do nieco ponad 464 mld 276 mln zł z 460 mld 293,4 mln zł na koniec października tego roku i z 408 mld 941,5 mln zł w listopadzie ubiegłego roku.
Narodowy Bank Polski poinformował, że na koniec trzeciego kwartału br. banknot w Polsce spędzał średnio w obiegu 716 dni, czyli o 20 dni dłużej niż drugim kwartale roku 2025. Na koniec trzeciego kwartału 2024 r. „życie” banknotu wynosiło 663 dni.
Liczba banknotów pozostających w obiegu na koniec listopada br. wzrosła w stosunku do października o 20,7 mln, do 3 mld 467,9 mln sztuk z 3 mld 447,2 mln w październiku. Natomiast liczba monet w obiegu wzrosła o 84,5 mln sztuk, do 24 mld 419,3 mln.
Najwięcej w obiegu było monet o nominale 100 zł, bo prawie 1,6 mld sztuk, z kolei tych o nominale 200 było 1,15 mld sztuk. Najmniej było banknotów 500 zł - 101,3 mln, tych o nominale 20 zł było 151,9 mln, o nominale 50 zł było 223,3 mln, a o nominale 10 zł było 244,4 mln.
