Skarbówka zyskała nowe narzędzia do kontroli dochodów uzyskiwanych w Internecie. Dzięki unijnym regulacjom fiskus otrzymał dostęp do danych z platform sprzedażowych i serwisów streamingowych, a nowe zasady oznaczają konkretne limity, stawki podatkowe i brak ulg dla twórców utrzymujących się z donejtów.
Skarbówka z pełnym wglądem w handel internetowy
Zarabianie w sieci bez rozliczeń podatkowych staje się coraz trudniejsze. Dzięki unijnej dyrektywie administracja skarbowa uzyskała dostęp do danych z platform sprzedażowych takich jak Allegro, Vinted czy Amazon. Na początku 2025 roku do Krajowej Administracji Skarbowej trafiły raporty obejmujące transakcje z lat 2023-2024, zawierające informacje o działalności blisko 300 tysięcy sprzedawców.
Nowe regulacje nie obejmują jednak drobnej sprzedaży okazjonalnej - do systemu nie trafiają osoby, które zawarły maksymalnie 30 transakcji i nie przekroczyły dwóch tysięcy euro łącznej wartości sprzedaży. Po przekroczeniu któregokolwiek z tych limitów dane sprzedawcy są już analizowane przez fiskusa.
Koniec ulg dla streamerów
Zmiany dotknęły także twórców internetowych utrzymujących się z transmisji na żywo. Wcześniej wpłaty od jednego widza do kwoty 5733 złotych w okresie pięciu lat mogły nie być wykazywane jako przychód. Fiskus uznał jednak, że weryfikacja źródeł wpłat jest w praktyce niemożliwa, dlatego wszystkie donejty zostały objęte opodatkowaniem.
Dochody te są obecnie traktowane jako przychód z działalności osobistej lub gospodarczej i rozliczane według obowiązujących stawek: 12 proc. do 120 tysięcy złotych rocznie i 32 proc. powyżej tego progu, 19 procent w przypadku podatku liniowego lub 8,5-15 proc. przy ryczałcie. Najmocniej odczują to początkujący streamerzy, dla których każda, nawet niewielka wpłata będzie teraz podlegać rozliczeniu z urzędem skarbowym.
