Ponad 255 mln euro kary dla Ryanaira za nadużywanie dominującej pozycji na rynku Włoski Urząd Antymonopolowy wymierzył karę w wysokości ponad 255 mln euro liniom lotniczym Ryanair za „nadużywanie dominującej pozycji” na rynku. Przewoźnik uznał karę za „dziwaczną i bezpodstawną”, i zapowiedział, że się od niej odwoła.
Zarzuty włoskiego urzędu dotyczą okresu od kwietnia 2023 roku do kwietnia 2025 roku - podała włoska prasa.
Nadużycie pozycji
Linie Ryanair, które przewożą około 40 proc. wszystkich pasażerów na trasach do i z Włoch, zostały oskarżone o stosowanie strategii, która miała uniemożliwić biurom i agencjom podróży, także działającym w internecie, zakup biletów na stronie internetowej przewoźnika po to, by kupowali je bezpośrednio pasażerowie.
Według Urzędu Antymonopolowego uderzyło to w rynek turystyczny i zmniejszyło konkurencję, prowadząc do pogorszenia poziomu usług oferowanych klientom.
Ryanair odpiera zarzuty
Ryanair ogłosił, że adwokaci firmy złożą natychmiast odwołanie od decyzji, którą nazwały „dziwaczną i bezpodstawną” oraz „niesprawiedliwą”.
Ponadto przewoźnik zarzucił urzędowi lekceważenie wcześniejszego orzeczenia sądu w Mediolanie, który w styczniu 2024 roku stwierdził, że model bezpośredniej dystrybucji biletów jest z korzyścią dla klientów.
PAP/mall
