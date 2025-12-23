Presja ma sens! Koniec strajku w Valeo. Podpisano porozumienie. Po miesiącach negocjacji pracownicy wywalczyli podwyżki

Komisja Krajowa WZZ „Sierpień 80” poinformowała, że w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie podpisano porozumienie w sprawie sporu zbiorowego we francuskim zakładzie Valeo w Chrzanowie. Po miesiącach negocjacji pracownicy wywalczyli podwyżki.

Jest porozumienie w Valeo”

W Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie podpisano porozumienie w sprawie sporu zbiorowego w Valeo Chrzanów – są podwyżki dla pracowników. Informację potwierdziła Komisja Krajowa WZZ „Sierpień 80” we wpisie na Facebooku.

Jest porozumienie w Valeo. Więcej informacji wkrótce

— czytamy we wpisie Komisji Krajowej WZZ „Sierpień 80”.

To efekt dialogu”

To efekt dialogu między związkami zawodowymi a pracodawcą. To dowód, że dialog społeczny i społeczna gospodarka rynkowa działają, gdy prawa pracownicze są traktowane poważnie

— napisał Ryszard Śmialek, wicewojewoda Małopolski.

Strajk generalny w Valeo

20 listopada nad ranem we francuskim zakładzie Valeo w Chrzanowie oraz w jego oddziałach w Trzebini i Mysłowicach rozpoczął się strajk generalny.

Kilkuset pracowników domagało się m.in. poprawy warunków pracy, wzrostu wynagrodzeń (o 1 tys. zł) i zakończenia nacisków, które miały pojawić się ze strony kierownictwa produkcji.

Następnego dnia obstawiono bramę wjazdową, blokując m.in. możliwość wjechania ciężarówek z zaopatrzeniem. Strajk w Valeo trwał na wszystkich trzech zmianach: porannej, popołudniowej i nocnej.

Protest był eskalacją sporu zbiorowego, który trwał od miesięcy. Poprzedziły go m.in. dwugodzinne strajki ostrzegawcze czy blokady dróg.

