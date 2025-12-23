Zaledwie dwa dni po piątkowej, kontrowersyjnej decyzji unijnych przywódców, którzy – poza trzema wyjątkami – zgodzili się na dalsze zadłużenie Wspólnoty o 90 mld euro, by pomóc Ukrainie, Komisja Europejska już przekazała Kijowowi kolejne 2,3 mld euro.
Pomoc ciągle płynie
Władze w Brukseli oficjalnie poinformowały, że przeznaczyły tę kwotę na „wsparcie finansów i administracji publicznej”. Pieniądze popłynęły w ramach unijnego instrumentu Ukraine Facility, na rzecz odbudowy i stabilności finansowej Ukrainy. Program zasila budżet państwa, inwestycje prywatne i pomoc techniczną. Według Komisji instrument ma na celu wspieranie odbudowy, reform i pomoc Ukrainie w drodze do członkostwa w Unii. Jego całkowity budżet na lata 2024-2027 Unia ustaliła na 50 mld euro (w tym w tym 38,3 mld euro…
Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów
Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.
Kliknij i wybierz e-prenumeratę.Wchodzę i wybieram
Jeżeli masz e-prenumeratę, Zaloguj się
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/gospodarka/748972-kolejne-miliardy-euro-juz-w-kijowie