Kolejne miliardy euro już w Kijowie. Unia szykuje dla Ukrainy następną transzę, znacznie wyższą niż poprzednie

Flagi UE i Ukrainy / autor: Fratria
Flagi UE i Ukrainy / autor: Fratria

Zaledwie dwa dni po piątkowej, kontrowersyjnej decyzji unijnych przywódców, którzy – poza trzema wyjątkami – zgodzili się na dalsze zadłużenie Wspólnoty o 90 mld euro, by pomóc Ukrainie, Komisja Europejska już przekazała Kijowowi kolejne 2,3 mld euro.

Pomoc ciągle płynie

Władze w Brukseli oficjalnie poinformowały, że przeznaczyły tę kwotę na „wsparcie finansów i administracji publicznej”. Pieniądze popłynęły w ramach unijnego instrumentu Ukraine Facility, na rzecz odbudowy i stabilności finansowej Ukrainy. Program zasila budżet państwa, inwestycje prywatne i pomoc techniczną. Według Komisji instrument ma na celu wspieranie odbudowy, reform i pomoc Ukrainie w drodze do członkostwa w Unii. Jego całkowity budżet na lata 2024-2027 Unia ustaliła na 50 mld euro (w tym w tym 38,3 mld euro…

Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów

Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.

Kliknij i wybierz e-prenumeratę.

Sieć Przyjaciół Wchodzę i wybieram

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych