Biznes pokonał traumę. Japonia wraca do atomu, choć katastrofa Fukushimie wydawała się jego końcem

W styczniu, czyli 15 lat po katastrofie w Fukushimie, Japończycy zaplanowali ponowne uruchomienie wielkiej elektrowni jądrowej w Japonii. To kolejny sygnał świadczący o renesansie tej technologii.

Chodzi o elektrownię jądrową Kashiwazaki-Kariwa, znajdującą się w rejonie Niagata (w centralnej części wyspy Honsiu). Jej lokalne władze wydały dziś oficjalnie zgodę na to, by pierwszy z reaktorów wznowił pracę, o czym informują nie tylko japońskie ale i światowe media. To ostatni krok do faktycznego jego uruchomienia, bo wcześniej zgodę wydał gubernator Niigaty - Hideyo Hanazumi.

Uzależnieni od Rosji

Właścicielem elektrowni jest koncern Tokyo Electric Power Company Holdings TEPCO, reaktor ma moc 1,35 GW, a cała elektrownia Kashiwazaki-Kariwa – 8,2 GW i jest największym tego typu zakładem na świecie, wpisaną nawet do księgi Rekordów Guinnesa.…

