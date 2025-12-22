Kończący się Rok Spółdzielczości przypomina, że ten model działania od ponad wieku wspiera rozwój gospodarczy – nie poprzez kapitał spekulacyjny, ale dzięki trwałym więziom lokalnym, odpowiedzialności i współwłasności. Spółdzielnie tworzą stabilną tkankę ekonomiczną, która wzmacnia zarówno krajową gospodarkę, jak i lokalne rynki.
Spółdzielczość od początku stanowiła odpowiedź na potrzebę budowania silnych, samowystarczalnych społeczności. Dzięki temu, że opiera się na współdzieleniu korzyści i ryzyka, staje się modelem odpornym na wahania koniunktury. Spółdzielnie – niezależnie od branży – reinwestują wypracowane środki w rozwój swoich członków oraz lokalnych rynków, co z kolei pobudza przedsiębiorczość i wzmacnia gospodarcze zaplecze regionów. W wielu miejscach to właśnie spółdzielnie utrzymywały miejsca pracy, kiedy komercyjne podmioty już się wycofywały, a w czasach prosperity kierowały zyski na rozwój infrastruktury i kapitału społecznego.
Stabilność tego modelu wynika z jego konstrukcji: brak dominującego właściciela, demokratyczne zarządzanie oraz zgodność interesów członków z interesem przedsiębiorstwa sprawiają, że współodpowiedzialność ma realny ekonomiczny wymiar. Spółdzielczość rośnie wraz ze społecznością, której służy, a nie kosztem jej zasobów. To czyni ją naturalnym sojusznikiem długofalowego wzrostu gospodarczego.
Takie myślenie wspiera również Fundacja Stefczyka. Choć jej działalność koncentruje się przede wszystkim na edukacji, wspólnocie i wsparciu społecznym, to poprzez liczne inicjatywy wzmacnia również lokalną aktywność gospodarczą. Fundacja angażuje się m.in. w projekty poprawiające infrastrukturę obiektów parafialnych czy społecznych, które pełnią funkcje lokalnych centrów życia – miejsc spotkań, wydarzeń i usług. W wielu regionach stały się one przestrzenią, która pobudza mikroprzedsiębiorczość, integruje mieszkańców i podnosi atrakcyjność lokalnych rynków. Takie działania, choć nie są klasyczną interwencją gospodarczą, mają realny wpływ na rozwój ekonomiczny, bo tworzą warunki do wzrostu i stabilizacji lokalnych inicjatyw.
Rok Spółdzielczości dobiega końca, ale jego przesłanie pozostaje aktualne: gospodarka oparta na współpracy i wzajemności jest trwalsza, bardziej odporna i bliższa ludziom. Spółdzielczość – oraz organizacje, które wspierają jej wartości – pokazują, że rozwój może być jednocześnie dynamiczny i odpowiedzialny.
