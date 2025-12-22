Na styczeń zostało przesunięte głosowanie ws. klauzul chroniących europejskich rolników przed nadmiernym importem z krajów Mercosuru – podaje RMF FM. Posiedzenie unijnych ambasadorów, na którym mieli podjąć w tej kwestii decyzję, miało odbyć się dziś.
Powołując się na unijnego dyplomatę, RMF FM podaje, że na początku stycznia sprawę przejmie już nowa cypryjska prezydencja. Dodajmy, że głosowanie przesunięto już po raz drugi. Wcześniej stało się tak 19 grudnia, za sprawą Polski, Włoch i Francji. Te trzy kraje uznały klauzule za niewystarczające.
Drugie odroczenie głosowania
Okazuje się, że przez weekend nie udało się wiele uzyskać, dlatego postanowiono kolejny raz odroczyć głosowanie.
Takie rozwiązanie dałoby więcej czasu na wynegocjowanie korzystniejszych warunków, czyli wzmocnienia mechanizmów chroniących rolników.
W czwartek 18 grudnia do Brukseli zjechało 10 tys. rolników z 27 państw, aby zaprotestować przeciwko umowie z Mercosurem. W tym czasie odbywał się szczyt UE. W nocy z czwartku na piątek przewodnicząca KE Ursula von der Leyen miała poinformować unijnych przywódców o odroczeniu głosowania. Leyen była w zasadzie gotowa, aby umowę podpisać już 20 grudnia, podczas szczytu w Brazylii.
Krajewski: Działamy dalej
Przesunięcia decyzji na styczeń domagały się m.in. polskie organizacje rolnicze. W widzianym przez PAP liście wysłanym w piątek do MSZ rolnicy sprzeciwili się zastosowaniu procedury pisemnej. Podkreślili, że tak ważne decyzje jak ochrona ich grupy zawodowej wymagają szerszej debaty, oraz apelowali, by Polska wystąpiła o zdjęcie tematu Mercosuru z porządku obrad ambasadorów.
Działamy dalej w sprawie Mercosur. Dzisiejsze głosowania przełożone na styczeń. Walczymy dalej o polskie i europejskie rolnictwo
— napisał w poniedziałek na X minister rolnictwa Stefan Krajewski.
Agencje ANSA i AFP podały za źródłami unijnymi, że Unia planuje podpisać porozumienie handlowe z blokiem Mercosur 12 stycznia. Pierwotnie przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen chciała podpisać je 20 grudnia, ale sprzeciwiła się temu część państw członkowskich, w tym Włochy, których premierka Giorgia Meloni zażądała dodatkowych gwarancji dla sektora rolnego.
