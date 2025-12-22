Trzech członków zarządu NBP, którzy stracili nadzór nad departamentami merytorycznymi 9 grudnia, odzyskało większość stanowisk - wynika z opublikowanej dzisiaj struktury organizacyjnej NBP. Konflikt został zażegnany - zadeklarował rzecznik prasowy banku centralnego Maciej Antes. O politycznym zamachu na prezesa Adama Glapińskiego informowała telewizja wPolsce24 i portal wPolityce.pl.
„Sytuacja wróciła do normy”
9 grudnia Narodowy Bank Polski opublikował nowy schemat organizacyjny, z którego wynikało, że nadzoru nad departamentami merytorycznymi zostali pozbawieni Marta Gajęcka (do 9 grudnia nadzorowała Departament Zagraniczny), Rafał Sura (Departament Koordynacji i Realizacji Zakupów, Departament Rozliczeń Gospodarki Własnej oraz Departament Systemu Płatniczego) i Piotr Pogonowski (Departament Rozliczeń Transakcji Finansowych oraz Departament Statystyki).
Według stanu na 19 grudnia, który został opublikowany w poniedziałek, wskazani członkowie zarządu odzyskali stanowiska, z wyjątkiem Departamentu Systemu Płatniczego, który nie wrócił do Rafała Sury, a pozostał pod nadzorem Marty Kightley.
Sytuacja w Zarządzie NBP wróciła do normy. Konflikt został zażegnany, a wszelkie wątpliwości i różnice zdań zostały wyjaśnione. Konsekwencją jest przekazanie przez Prezesa NBP nadzorów nad departamentami wyznaczonym członkom Zarządu
— oświadczył rzecznik prasowy NBP Maciej Antes w komunikacie wysłanym mediom.
Zamach polityczny na prof. Glapińskiego
8 grudnia wPolsce24 i wPolityce.pl poinformowały o trwającym zamachu politycznym na prezesa NBP prof. Adama Glapińskiego. Koalicja pięciu członków zarządu, wywodzących się ze środowisk prawicowych, od kilku tygodni próbowała odebrać prezesowi NBP kluczowe kompetencje, proponując likwidację ważnych departamentów, i dążąc do przejęcia kontroli nad wydatkami - ustaliła Telewizja wPolsce24.
W gronie członków zarządu, którzy realizowali ten plan byli Paweł Mucha, od dawna atakujący prezesa NBP, a także Marta Gajęcka, Rafał Sura, Piotr Pogonowski oraz Artur Soboń.
Według naszych źródeł, motywacje tych osób miały charakter wąsko partykularny. Nie jest wykluczony także udział służb specjalnych w operacji, która – podkreślmy – miała doprowadzić do oddania władzy w NBP ekipie Tuska.
Dzień później Narodowy Bank Polski opublikował „Stanowisko Rady Polityki Pieniężnej w sprawie sytuacji w Zarządzie NBP”.
Apelujemy o nieeskalowanie działań naruszających dotychczasową, utrwaloną przez blisko 30 lat, stabilną relację pomiędzy trzema konstytucyjnymi organami NBP, w tym o poszanowanie roli organu banku centralnego, jakim jest Prezes NBP
— wskazano w stanowisku.
kk/PAP/wPolityce.pl
