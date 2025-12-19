Sejm przegłosował kolejny raz ten sam projekt ustawy o rynku kryptowalut, który wcześniej zawetował prezydent Karol Nawrocki. W ocenie senatora PiS Grzegorza Biereckiego ministrowie rządu Donalda Tuska opowiadają „wiele głupot” na temat tej ustawy i weta pana prezydenta. „Twierdzenie, że weto pana prezydenta stwarza jakieś ryzyko dla osób inwestujących w kryptowaluty, jest całkowicie bezpodstawne” - powiedział Telewizji wPolsce24 senator Bierecki. Jak dodał, ustawa nie ograniczy przecież zakupu kryptowalut w innych krajach, choćby w Niemczech.
Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o rynku kryptowalut. Dlaczego? Wyjaśniając decyzję prezydenta, jego rzecznik Rafał Leśkiewicz podkreślił, że projektowane prawo uderzało w rynek kryptowalut i zagrażało „wolnościom Polaków, ich majątkowi i stabilności państwa”. Mimo to Donald Tusk postanowił zaatakować decyzję głowy państwa i zapowiedział, że wyśle do Sejmu jeszcze raz ten sam projekt.
Rządowa ustawa o kryptoaktywach wczoraj znów została przyjęta przez Sejm. Teraz dokument trafi do Senatu. Kilkanaście dni wcześniej projekt o identycznym brzmieniu zawetował prezydent Karol Nawrocki.
CZYTAJ TAKZE: Histeryczna szarża Tuska na prezydenta! Mówił o „kryptoaferze”, cytował szefa BBN. Chce wysłać głowie państwa ten sam projekt
Prace będą wznowione w styczniu
Senacka komisja budżetu i finansów publicznych postanowiła dziś, że prace nad ustawą o rynku kryptowalut wznowi w styczniu przyszłego roku. Sprawę komentował dla Telewizji wPolsce24 senator Grzegorz Bierecki z PiS.
Bardzo dużo głupot opowiadają ministrowie na temat tej ustawy i weta pana prezydenta. To zresztą skandaliczne głupoty. Ta ustawa w żaden sposób nie ogranicza możliwości inwestowania przez obywateli polskich w kryptowaluty oferowane z innych krajów. A najwięcej - prawie 25 proc. - podmiotów oferujących na terenie Unii Europejskiej kryptowaluty to są podmioty zarejestrowane w Niemczech. Tak więc i podlegające tamtemu nadzorowi.
Tak więc twierdzenie, że weto pana prezydenta stwarza jakieś ryzyko dla osób inwestujących w kryptowaluty, jest całkowicie bezpodstawne
— powiedział Telewizji wPolsce24 senator Grzegorz Bierecki z PiS.
