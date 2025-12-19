TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Ognisty: Głos ws. Mercosur jest jeden i wspólny, to zabije rolnictwo. Bruksela wygląda, jak reżimowa stolica

Tomasz Ognisty zastępca przewodniczącego NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarność ocenia skutki umowy w Mercosur. / autor: PAP/EPA/OLIVIER MATTHYS/Telewizja wPolsce24
Głos ws. Mercosuru jest jeden i wspólny, to zabije całe europejskie rolnictwo” - powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 Tomasz Ognisty, który uczestniczył we wczorajszych rolniczych protestach. Zastępca przewodniczącego NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarność uważa, że przełożenie podpisania umowy na styczeń to tylko „odroczenie wyroku”. „Jeśli w styczniu Ursula von der Leyen nadal będzie parła do tego, aby podpisać tę umowę, to protesty będą się nasilać w kraju, jak i również w innych krajach UE” - zapowiedział Ognisty.

Tysiące rolników z całej Europy, w tym i z Polski, protestowało w Brukseli przeciwko umowie handlowej z krajami Mercosur, w czasie odbywającego się unijnego szczytu. Wczorajszy protest w Brukseli zrelacjonował gość Telewizji wPolsce24 Tomasz Ognisty, zastępca przewodniczącego NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarność. Przed południem rolnicy ciągle jeszcze wracali autobusami do Polski. …

