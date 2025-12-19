„Polregio podpisało umowę na zakup dziewięciu używanych spalinowych pociągów; będą one obsługiwać niezelektryfikowane linie, głównie w północno-wschodniej Polsce” - przekazała spółka. Pierwsze pojazdy wyjadą na tory najpóźniej z końcem 2026 roku.
Chodzi o jednostki LINT 27 - w każdym z pojazdów znajduje się około 60 miejsc siedzących, jednak pojazdy będą mogły poruszać się w trakcji wielokrotnej, co pozwoli zwiększyć liczbę miejsc dostępnych podczas danego przejazdu. Polregio przekazało, że składy są wyposażone w klimatyzację oraz udogodnienia dla osób o ograniczonej mobilności, w tym rampy ułatwiające wsiadanie. Wyznaczone są również miejsca na przewóz rowerów.
Składy… z rynku niemieckiego
Przewoźnik poinformował, że składy zostały zakupione z rynku niemieckiego. Na początku stycznia mają trafić do centrum serwisowego Polregio w Olsztynie, gdzie przejdą niezbędne przeglądy, zostaną poddane pracom serwisowym i, jak określa spółka, tzw. „polonizacji”. Po zakończeniu modernizacji tabor będzie obsługiwał połączenia przede wszystkim w północno-wschodniej części kraju. Pierwsze pojazdy wyjadą na tory najpóźniej z końcem 2026 roku.
Podpisana dziś umowa to kolejny krok w realizacji jednego z naszych kluczowych priorytetów – wymiany taboru, także w segmencie pojazdów spalinowych. W północno-wschodniej Polsce linie niezelektryfikowane wciąż stanowią znaczną część sieci kolejowej. Zakup jednostek LINT 27 pozwoli nam lepiej dostosować ofertę przewozową do lokalnych potrzeb
— podkreśliła, cytowana w komunikacie, p.o prezesa Polregio Aleksandra Grzywaczewska.
Polregio to największy pasażerski przewoźnik kolejowy w Polsce; jego udział w rynku wynosi ok. 25 proc. Większościowym udziałowcem spółki jest Agencja Rozwoju Przemysłu (50 proc. plus jeden udział), a pozostałymi udziałowcami - samorządy wojewódzkie. Każdego dnia na tory w całym kraju wyjeżdża ponad 2 tys. pociągów, a w weekendy przeszło 1450 składów zamawianych przez urzędy marszałkowskie. W 2024 r. z usług przewoźnika skorzystało blisko 101 mln pasażerów.
PAP/oprac. Natalia Wierzbicka
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/gospodarka/748651-polska-firma-kupila-uzywane-spalinowe-pociagi-z-niemiec
