Ile wydamy średnio na prezenty? Kilkanaście procent Polaków deklaruje, że weźmie na tę okazję kredyt lub pożyczkę!

  • Gospodarka
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Prezent świąteczny pod choinką / autor: Fratria
Prezent świąteczny pod choinką / autor: Fratria

Na świąteczne upominki dla najbliższych statystyczny Polak zamierza wydać średnio niemal 800 zł. Kilkanaście procent badanych deklaruje, że bierze na tę okazję kredyt lub pożyczkę” - czytamy w dzisiejszej „Rzeczpospolitej”.

Gazeta zwraca uwagę, że trend komercjalizacji świąt postępuje, a z roku na rok przybywa osób, dla których ich najważniejszym elementem są prezenty.

Nie kupuje ich tylko kilka procent społeczeństwa, a mimo ogólnej skłonności do obniżania świątecznych wydatków akurat tej pozycji to niespecjalnie dotyczy

— pisze dziennik.

Ile Polacy średnio wydadzą na prezenty?

„Rzeczpospolita”, powołując się na badanie ARC Rynek i Opinia, podaje, że w tym roku tylko 17 proc. planuje obcięcie budżetu na świąteczne upominki, zwiększy go 27 proc., a 56 proc. wyda podobną kwotę jak w 2024 r. Na prezenty Polacy wydadzą średnio 798,2 zł.

Z badania prof. Dominiki Maison wynika, że 77 proc. Polaków lubi dawać prezenty. Wymarzony prezent pod choinkę to najczęściej pieniądze, co wskazał co piąty badany. 18 proc. wymieniło książki, a 14 proc. elektronikę

— czytamy w „Rzeczpospolitej”.

CZYTAJ WIĘCEJ: Odbierz gwiazdkowy prezent – świąteczny e-book „Piękne Boże Narodzenie” pod choinkę! 20 przepisów na świąteczne dania

PAP/oprac. Natalia Wierzbicka

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych