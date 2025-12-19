„Na świąteczne upominki dla najbliższych statystyczny Polak zamierza wydać średnio niemal 800 zł. Kilkanaście procent badanych deklaruje, że bierze na tę okazję kredyt lub pożyczkę” - czytamy w dzisiejszej „Rzeczpospolitej”.
Gazeta zwraca uwagę, że trend komercjalizacji świąt postępuje, a z roku na rok przybywa osób, dla których ich najważniejszym elementem są prezenty.
Nie kupuje ich tylko kilka procent społeczeństwa, a mimo ogólnej skłonności do obniżania świątecznych wydatków akurat tej pozycji to niespecjalnie dotyczy
— pisze dziennik.
Ile Polacy średnio wydadzą na prezenty?
„Rzeczpospolita”, powołując się na badanie ARC Rynek i Opinia, podaje, że w tym roku tylko 17 proc. planuje obcięcie budżetu na świąteczne upominki, zwiększy go 27 proc., a 56 proc. wyda podobną kwotę jak w 2024 r. Na prezenty Polacy wydadzą średnio 798,2 zł.
Z badania prof. Dominiki Maison wynika, że 77 proc. Polaków lubi dawać prezenty. Wymarzony prezent pod choinkę to najczęściej pieniądze, co wskazał co piąty badany. 18 proc. wymieniło książki, a 14 proc. elektronikę
— czytamy w „Rzeczpospolitej”.
