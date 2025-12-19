Nagła potrzeba finansowa, presja czasu, nieoczekiwana sytuacja życiowa – to scenariusze, w których tradycyjna, wielomiesięczna sprzedaż mieszkania jest najgorszym możliwym rozwiązaniem. Rynek wtórny wymaga cierpliwości, inwestycji w remont i marketingu. Gdy na to wszystko brakuje czasu, a na koncie potrzebna jest szybka gotówka za mieszkanie, wielu właścicieli rozważa alternatywę: skup nieruchomości.
Na czym polega skup nieruchomości i czym różni się od pośrednika?
To fundamentalna różnica, którą należy zrozumieć.
• Pośrednik (Agencja Nieruchomości): Jest to podmiot, który szuka dla Ciebie kupca. Przygotowuje ofertę, wystawia ogłoszenia, prezentuje lokal. Cały proces nadal trwa miesiącami i jest zależny od popytu oraz zdolności kredytowej potencjalnych nabywców. Za swoją usługę pośrednik pobiera prowizję (zwykle 2-5% wartości transakcji).
• Skup Nieruchomości: To firma, która jest bezpośrednim nabywcą. Firmy skupujące mieszkania nie szukają klienta, ponieważ same nim są. Kupują nieruchomość za własne, gotowe środki finansowe, biorąc na siebie całe ryzyko inwestycyjne.
Transakcja ze skupem nie jest pośrednictwem, lecz bezpośrednią umową sprzedaży. Dzięki temu możliwa jest natychmiastowa sprzedaż mieszkania.
Jak działa skup nieruchomości? Proces krok po kroku
Większość profesjonalnych firm działa według sprawdzonego, transparentnego schematu. Proces ten stawia na maksymalną szybkość i bezpieczeństwo prawne, co jest kluczowe dla osób potrzebujących gotówki „na już”.
Krok 1: Wstępna wycena nieruchomości przez skup
Wszystko zaczyna się od kontaktu. Właściciel przekazuje firmie podstawowe dane o nieruchomości (lokalizacja, metraż, stan prawny, stan techniczny). Kluczowym dokumentem jest numer księgi wieczystej.
Krok 2: Analiza prawna i techniczna
Na tym etapie specjaliści skupu weryfikują stan prawny lokalu. Podstawą jest analiza Księgi Wieczystej, regulowanej przez Ustawę z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece.
• Dział II KW: Sprawdzany jest właściciel (czy osoba zgłaszająca się ma prawo do sprzedaży).
• Dział III KW: Weryfikacja obciążeń, praw i roszczeń (np. służebności, prawa dożywocia, ostrzeżenia o egzekucji komorniczej).
• Dział IV KW: Sprawdzanie hipotek (np. kredyt bankowy).
Firma ocenia także stan techniczny (często na podstawie zdjęć lub szybkiej wizyty) i potencjalne koszty remontu.
Krok 3: Złożenie oferty cenowej
Po zebraniu danych, firma przedstawia właścicielowi konkretną ofertę zakupu. To jest kwota, jaką sprzedający otrzyma „na rękę” (pomniejszona ewentualnie o spłatę długów, jeśli takie istnieją). Oferta jest niezobowiązująca – właściciel może ją przyjąć lub odrzucić.
Krok 4: Umowa sprzedaży i wypłata gotówki
Jeśli właściciel akceptuje warunki, strony umawiają się u notariusza w możliwie najszybszym terminie (często nawet w 24-48 godzin). Transakcja musi odbyć się w formie aktu notarialnego. Jest to wymóg bezwzględny dla zachowania ważności umowy, o czym stanowi art. 158 Kodeksu cywilnego:
Umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. To samo dotyczy umowy przenoszącej własność, która zostaje zawarta w celu wykonania istniejącego uprzednio zobowiązania do przeniesienia własności nieruchomości […].
To bardzo ważna informacja: Notariusz, jako funkcjonariusz publiczny, gwarantuje bezpieczeństwo prawne obu stron transakcji.
Szybka sprzedaż mieszkania a gotówka – jak to wygląda w praktyce? Płatność najczęściej następuje natychmiast po podpisaniu aktu. Firma skupująca wykonuje przelew bankowy (często jeszcze w kancelarii notarialnej) lub składa w banku depozyt notarialny, który jest zwalniany przez notariusza w momencie podpisania umowy. Sprzedający otrzymuje gotówkę od ręki za nieruchomość.
Ile dostanę za mieszkanie w skupie? Ustalanie ceny
To kluczowa kwestia dla każdego sprzedającego. Należy jasno powiedzieć: skup nieruchomości za gotówkę nie zapłaci 100% ceny rynkowej. Oferta jest zawsze niższa, a jej wysokość zależy od kilku czynników:
1/ Wartość rynkowa: Punkt wyjścia do negocjacji.
2/ Stan techniczny: Im większy remont jest konieczny, tym większy kapitał firma musi zainwestować, a więc cena zakupu będzie niższa.
3/ Stan prawny: Mieszkania z długami, komornikiem czy nieuregulowanym stanem prawnym (np. brak Księgi Wieczystej) są wyceniane niżej ze względu na ryzyko i koszty „czyszczenia” sytuacji prawnej.
4/ Lokalizacja: Nieruchomości w atrakcyjnych lokalizacjach są warte więcej.
Zazwyczaj skup mieszkań za gotówkę oferuje od 70% do 90% aktualnej wartości rynkowej nieruchomości.
Dlaczego nie 100%? Różnica ta nie jest „stratą” sprzedającego, lecz ceną za usługę. W tej kwocie zawiera się:
• Błyskawiczny czas transakcji (otrzymujesz gotówkę w dni, a nie w miesiące).
• Przejęcie pełnego ryzyka (np. wad ukrytych, na które skup zrzeka się roszczeń w akcie).
• Pokrycie kosztów transakcyjnych (często firmy pokrywają koszt notariusza).
• Koszt kapitału (firma „mrozi” własne środki w nieruchomości).
• Zysk firmy, która musi zarobić na remoncie i przyszłej odsprzedaży.
Podsumowanie: Kiedy skup się opłaca?
Czy warto sprzedać mieszkanie do skupu? Tak, jeśli priorytetem jest czas i pewność transakcji, a nie maksymalizacja zysku.
Skup nieruchomości to dobre rozwiązanie, gdy:
• Pilnie potrzebujesz gotówki na inny cel (leczenie, spłata długów, inwestycja).
• Masz nieruchomość z problemami prawnymi (komornik, zadłużenie, współwłasność) i nie chcesz przechodzić przez skomplikowany proces prawny.
• Mieszkanie jest w złym stanie technicznym, a Ciebie nie stać na remont.
• Przeprowadzasz się (np. za granicę) i chcesz szybko zamknąć wszystkie sprawy w Polsce.
Jeśli znajdujesz się w jednej z tych sytuacji i chcesz poznać konkretną ofertę dla swojej nieruchomości, skontaktuj się z nami. Na https://kupujemym.pl/ oferujemy darmową i niezobowiązującą wycenę.
