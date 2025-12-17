Wbrew europejskiej polityce klimatycznej, globalne zapotrzebowanie na węgiel jest w tym roku jest wyższe niż w ubiegłym. Świat zużyje w sumie rekordowe 8,85 miliarda ton „czarnego złota”.
Dekarbonizacja nie jest priorytetem
Sytuację na rynku węglowym podsumowała Międzynarodowa Agencja Energetyczna w opublikowanym dziś dorocznym raporcie. Dane nie pozostawiają żadnych złudzeń – Unia Europejska jest odosobniona w swojej ekopolityce, a węgiel stanowi podstawę produkcji energii na świecie. Nie rezygnują z niego nie tylko Chiny, ale też Indie i Indonezja oraz inne kraje azjatyckie nie rezygnują z niego. Co więcej - zwiększają zapotrzebowanie. Także takie państwa, jak Australia czy Kanada ponoszą wyższe nakłady na inwestycje w wydobycie, by zwiększyć swoje możliwości eksportowe. Agencja…
