Jak zmienią się ceny taryf za energię elektryczną oraz stawki za dystrybucję prądu i gazu? URE ujawnia

Średnia cena w taryfach na energię elektryczną dla gospodarstw domowych wyniesie od 1 stycznia 495,16 zł za MWh netto / autor: Fratria
Średnia cena w taryfach na energię elektryczną dla gospodarstw domowych wyniesie od 1 stycznia 495,16 zł za MWh netto / autor: Fratria

Średnia cena w taryfach na energię elektryczną dla gospodarstw domowych wyniesie od 1 stycznia 495,16 zł za MWh netto - poinformowała Prezes URE Renata Mroczek. Dla gospodarstw domowych, korzystających z zamrożonej ceny energii oznacza spadek o 1 proc.

Nowe taryfy wejdą w życie 1 stycznia. 31 grudnia kończy się okres, w którym gospodarstwa domowe miały prawo korzystać z zamrożonej ceny energii w wysokości 500 zł za MWh.

W przyszłym roku wzrosną natomiast opłaty za dystrybucję energii elektrycznej dla gospodarstw domowych - średnio o 7,6 proc. W przypadku stawek dystrybucyjnych mają one pozostać na poziomie tegorocznym, bądź wzrosnąć poniżej inflacji, ale wzrost wynika ze wzrostu innych opłat, zawartych na rachunku.

Prezes URE poinformowała także o zatwierdzeniu przyszłorocznych stawek za dystrybucję gazu przez największego krajowego dystrybutora Polską Spółkę Gazownictwa. Średnio, dla grup taryfowych w których są gospodarstwa domowe, spadnie ona o 1,7 proc., co przy utrzymaniu obecnej taryfy za gaz PGNiG OD oznacza ok. 1 proc. spadek rachunku.

CZYTAJ TAKŻE:

Jaka przyszłość energetyczna czeka Polskę? Grozi nam „luka mocowa”! Ekspert wskazuje na przyczyny problemów

Rosną koszty, nie ma efektów. Cele zielonej transformacji są nie do osiągnięcia, gdyż energia jest zbyt droga

Adrian Siwek/PAP

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych