Pierwszy na świecie graniczny podatek węglowy ma wystartować już od 1 stycznia 2026 roku. W ostatniej chwili władze unijne zdecydowały się na jego modyfikację. Brukseli chodzi o ochronę rodzimych firm zmuszonych do transformacji w ramach polityki klimatycznej.
Lista coraz dłuższa
Wprowadzenie granicznego podatku – CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanment) ma ulżyć europejskiemu przemysłowi, który musi ograniczać emisję CO2. Z tego powodu ma wyższe koszty energii i produkcji i nie wytrzymuje zderzenia z konkurencją z zagranicy m.in. Chin i USA, gdzie nie ma obostrzeń klimatycznych. By zaradzić problemom, odpowiednie opłaty (w formie parapodatku) mają być pobierane od sprowadzanych do Unii na początek tylko niektórych produktów, takich jak stal, cement czy aluminium. System ciągle jednak wzbudza wiele emocji, a niektóre z branżowych organizacji zrzeszających przemysł argumentują, iż mechanizm nie jest jeszcze odpowiednio przygotowany. …
Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów
Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.
Kliknij i wybierz e-prenumeratę.Wchodzę i wybieram
Jeżeli masz e-prenumeratę, Zaloguj się
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/gospodarka/748424-czy-unijny-podatek-weglowy-obroci-sie-przeciw-unii