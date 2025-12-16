„Jeśli wydatki ogółem są wysokie, to zawsze są to wydatki socjalne, których część w Polsce nie ma ani sensu ekonomicznego, ani ludzkiego czy społecznego” - powiedział były wicepremier Leszek Balcerowicz na antenie Radia ZET. Stwierdził, że program 800+ nie ma racji bytu.
Polskie finanse publiczne znajdują się w opłakanym stanie. Rekordowy deficyt, NFZ zadłużony, projekty strategiczne, które mogłyby przynosić miliardowe zyski zostały zaorane lub mocno opóźnione.
W przestrzeni publicznej toczy się debata, jak można uzdrowić sytuację finansową Polski - pojawia się wiele pomysłów.
Balcerowicz o 800+
Do dyskusji dołączył był minister finansów Leszek Balcerowicz, który remedium dostrzega w cięciach programów socjalnych.
Jeśli wydatki ogółem są wysokie, to zawsze są to wydatki socjalne, których część w Polsce nie ma ani sensu ekonomicznego, ani ludzkiego czy społecznego. Np. 800+ nie ma sensu […] Uzasadnienie było bałamutne, bo od tego rodzaju bodźców finansowych nie przybywa dzieci. To doświadczenia światowe
— powiedział na antenie Radia ZET.
Dziwnym trafem pieniędzy zaczęło brakować po dojściu do władzy Koalicji 13 Grudnia Donalda Tuska. Za czasów rządów Zjednoczonej Prawicy polskie finanse znajdowały się w dobrej kondycji. Starczało na programy socjalne i wielkie inwestycje rozwojowe.
xyz/Radio ZET
