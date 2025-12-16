„Głosowanie ws. Mercosur spadło z agendy dzisiejszego posiedzenia unijnej rady ministrów ds. ogólnych GAC, jak było to planowane […] Włochy dołączyły do Francji, żądającej odroczenia głosowania. Przeciw umowie są Irlandia, Polska, Węgry, Austria. Belgia i Holandia się wahają” - napisał były wiceprzewodniczący parlamentu europejskiego Jacek Saryusz-Wolski na portalu X.
Okazuje się, że podpisanie umowy z krajami Mercosur nie jest tak pewne, jak się jeszcze niedawno wydawało. Do sprawy odniósł się doradca prezydenta RP Jacek Saryusz-Wolski.
Topnieją szanse na podpisanie umowy 20 grudnia w Brazylii przez Ursulę von der Leyen. Głosowanie ws. Mercosur spadło z agendy dzisiejszego posiedzenia unijnej rady ministrów ds. ogólnych GAC, jak było to planowane
— napisał na portalu X.
Rośnie opór państw UE
Wskazał, że poszczególne państwa UE nie zgadzają się na podpisanie umowy, która doprowadzi do „zaorania” rolnictwa na Starym Kontynencie.
Rośnie opór wśród Państw Członkowskich. Włochy dołączyły do Francji, żądającej odroczenia głosowania. Przeciw umowie są Irlandia, Polska, Węgry, Austria. Belgia i Holandia się wahają. Dla wyniku ewentualnego głosowania języczkiem uwagi jest zachowanie Włoch
— poinformował.
Przewidziane na dziś głosowanie w PE ws. tzw. klauzul zabezpieczających też może być zagrożone
— dodał.
Bogucki: Dobre wieści dla rolników
Głos w sprawie zabrał również szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki.
To jeszcze nie blokada Mercosur, ale to bardzo dobre wieści dla polskich i europejskich rolników, a także konsumentów w UE, którzy chcą mieć zdrową żywność
— skomentował na platformie X.
Zablokowanie umowy z krajami Mercosur jest polską, ale i europejską racją stanu. W przypadku przerwania łańcuchów dostaw możemy znaleźć się w tragicznej sytuacji, która może być wykorzystana do nacisków na Europejczyków. Również jeżeli chodzi o jakość, już teraz podnoszona jest kwestia używania przez Amerykę Południową kancerogennych środków ochrony roślin oraz stosowania hormonów.
Adam Bąkowski/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/gospodarka/748389-niemcy-obejda-sie-smakiem-mercosur-moze-zostac-zablokowane
