Mamy do czynienia z falą bankructw w Niemczech. Skala niewypłacalności firm osiągnęła poziom nienotowany od ponad dekady. Skutki tego kryzysu mogą być odczuwalne także w Polsce.
Z szacunków biura informacji gospodarczej Creditreform wynika, że do końca roku około 23 900 przedsiębiorstw zgłosi wniosek o upadłość — to najwyższy poziom od 2014 r., kiedy odnotowano około 24 100 takich przypadków”
— wskazał Holger Zschaepitz, dziennikarz ekonomiczny „Die Welt” w mediach społecznościowych.
Trudna sytuacja Niemiec
„Business Insider” zwrócił uwagę, że według ekspertów powodami tego są: wysokie zadłużenie firm, trudniejszy dostęp do finansowania oraz narastające obciążenia strukturalne dla biznesu.
Portal WNP.pl zauważył natomiast, że kondycja niemieckiej gospodarki ma kluczowe znaczenie dla Polski, ponieważ Niemcy są naszym największym partnerem handlowym.
Cień nadziei dla Berlina?
W Niemczech z optymizmem patrzą jednak na dane dotyczące produkcji przemysłowej. Wskazują one bowiem, że ta w październiku wzrosła o 1,9 proc. w porównaniu do września, co jest wynikiem przewyższającym prognozy ekonomistów.
