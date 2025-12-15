Po raz pierwszy w historii wartość sprzedanych w Unii chińskich samochodów przewyższyła eksport z krajów Wspólnoty do Państwa Środka. Europejscy branżowi potentaci, którzy przez dekady wyznaczali trendy światowe, mają powody do obaw.
Unia Europejska po raz pierwszy w tym roku odnotuje deficyt w handlu samochodami z Chinami. Jak podaje portal 36KR, może on sięgnąć 2,3 mld euro. Sytuacja zmieniła się radykalnej w ciągu zaledwie trzech lat. Portal przypomina, że jeszcze w 2022 roku to unijny eksport dominował, a nadwyżka w przypadku handlu samochodami wynosiła 15 mld euro.
Chiny liczą na więcej
Sytuacja jest tym bardziej zaskakująca, że jesienią ubiegłego roku – chcąc chronić unijny rynek przed napływem aut z Chin, które okazały się bardziej atrakcyjne cenowo – władze unijne wprowadziły…
