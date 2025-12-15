Po listopadzie dochody państwa wyniosły 526,1 mld zł, wydatki 771 mld zł, co oznacza deficyt w wysokości 244,9 mld zł - wynika z komunikatu Ministerstwa Finansów. Dochody z podatku VAT wyniosły 297,9 mld zł, a z podatku akcyzowego 83,4 mld zł.
Zgodnie z dzisiejszym komunikatem MF szacunkowe wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń – listopad 2025 r. w stosunku do ustawy budżetowej na 2025 r. wyniosło 83,1 proc. w przypadku dochodów, 83,7 proc. w przypadku wydatków oraz 84,8 proc. w zakresie deficytu.
Dochody budżetu państwa były niższe o ok. 52,7 mld zł (tj. 9,1 proc.) w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego (578,8 mld zł).
Wpływy z podatków
Dochody podatkowe wyniosły 465,9 mld zł (spadek o ok. 52,4 mld zł, czyli 10,1 proc. rdr). Z tej kwoty 297,9 mld zł stanowią dochody z VAT, które urosły o ok. 25,9 mld zł (9,5 proc. rdr), a 83,4 mld zł dochody z podatku akcyzowego. Te zwiększyły się o niemal 2 mld zł, czyli 2,3 proc. rdr.
Z kolei dochody z podatku CIT wyniosły 58,1 mld zł i były wyższe o ok. 3,4 mld zł (tj. 6,2 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń – listopad 2024 r.
Dochody niepodatkowe
MF podało także, że w okresie styczeń – listopad 2025 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło 58,2 mld zł i było niższe o ok. 0,3 mld zł (tj. 0,6 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń – listopad 2024 r.
To oznacza, dalszy radykalny spadek zysków spółek skarbu państwa.
Wydatki budżetu i deficyt
Resort przekazał, że wykonanie wydatków budżetu państwa w okresie styczeń – listopad 2025 r. wyniosło 771,0 mld zł, tj. 83,7 proc. planu, jednocześnie było wyższe o ok. 50,4 mld zł (tj. 7,0 proc.) w stosunku do tego samego okresu roku 2024 (720,6 mld zł, tj. 83,2 proc. planu).
Budżet na 2025 r. dopuszcza deficyt w wysokości prawie 288,8 mld zł, przewiduje wydatki w kwocie blisko 921,62 mld zł i dochody w wysokości 632,85 mld zł. (PAP)
Domański próbuje się bronić
Resort MF wskazał, że w warunkach porównywalnych, tj. bez reformy udziałów jednostek samorządu terytorialnego (JST), dochody budżetu państwa w okresie styczeń–listopad wyniosłyby 634,5 mld zł, tj. 108,4 mld zł więcej i byłyby o 55,7 mld zł wyższe niż w analogicznym okresie poprzedniego roku (9,6 proc. rdr).
Oznacza to, że spadek dochodów r/r jest jedynie efektem innego podziału wpływów z PIT i CIT między budżet państwa a JST
— podkreślił resort finansów.
