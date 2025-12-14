Telewizja wPolsce24 przygotowała zestawienie podwyżek za nocleg w kurortach górskich w okresie świąteczno-noworocznym. Na tapet zostały wzięte Zakopane i Szczyrk oraz włoskie Livigno. Okazało się, że polskie miasta zanotowały olbrzymi wzrost cen. „Około 4200 zł. To jest wzrost o 70 proc” - powiedziała redaktor Małgorzata Gałka w programie „Raport Wiadomości”, podając cenę za sześć noclegów w zakopiańskim hotelu.
Kwatery prywatne również są droższe - o 104 proc.
— dodała.
Sześć noclegów w kwaterze prywatnej kosztuje prawie 3700 zł.
Szczyrk również zanotował wzrost cen za noclegi
W Szczyrku także odnotowano spory wzrost w okresie świąteczno-noworocznym. W hotelach ceny wzrosły o 43 proc. Prawie 6000 zł trzeba zapłacić za pobyt
— kontynuowała redaktor Gałka.
Jeżeli chodzi o kwatery prywatne ceny wzrosły o 67 proc. do kwoty 3800 zł
— poinformowała.
Ceny noclegów we Włoszech
Okazuje się, że we Włoszech ceny też podwyższono, ale nie tak drastycznie.
Livigno we Włoszech, jedna ze stolic narciarstwa w Europie. W tamtejszych hotelach też jest drożej, ale tylko nieco 15 proc. Za taki pobyt trzeba zapłacić 14178 zł, ale to wciąż jest nieznaczny wzrost w porównaniu z tym, co było w ubiegłym roku. Jeżeli chodzi o kwatery prywatne, tutaj jest 14 proc., ale mniej. Taniej w Livigno
— przekazała redaktor.
