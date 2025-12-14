Wideo

Cenowy zawrót głowy. Horrendalne podwyżki noclegów w Tatrach - nawet o 104 proc! Bijemy na głowę nawet włoskie Alpy

Zima w Tatrach / autor: Fratria
Zima w Tatrach / autor: Fratria

Telewizja wPolsce24 przygotowała zestawienie podwyżek za nocleg w kurortach górskich w okresie świąteczno-noworocznym. Na tapet zostały wzięte Zakopane i Szczyrk oraz włoskie Livigno. Okazało się, że polskie miasta zanotowały olbrzymi wzrost cen. „Około 4200 zł. To jest wzrost o 70 proc” - powiedziała redaktor Małgorzata Gałka w programie „Raport Wiadomości”, podając cenę za sześć noclegów w zakopiańskim hotelu.

Kwatery prywatne również są droższe - o 104 proc.

— dodała.

Sześć noclegów w kwaterze prywatnej kosztuje prawie 3700 zł.

Szczyrk również zanotował wzrost cen za noclegi

W Szczyrku także odnotowano spory wzrost w okresie świąteczno-noworocznym. W hotelach ceny wzrosły o 43 proc. Prawie 6000 zł trzeba zapłacić za pobyt

— kontynuowała redaktor Gałka.

Jeżeli chodzi o kwatery prywatne ceny wzrosły o 67 proc. do kwoty 3800 zł

— poinformowała.

Ceny noclegów we Włoszech

Okazuje się, że we Włoszech ceny też podwyższono, ale nie tak drastycznie.

Livigno we Włoszech, jedna ze stolic narciarstwa w Europie. W tamtejszych hotelach też jest drożej, ale tylko nieco 15 proc. Za taki pobyt trzeba zapłacić 14178 zł, ale to wciąż jest nieznaczny wzrost w porównaniu z tym, co było w ubiegłym roku. Jeżeli chodzi o kwatery prywatne, tutaj jest 14 proc., ale mniej. Taniej w Livigno

— przekazała redaktor.

Telewizja wPolsce24

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych