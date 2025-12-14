W samo południe rozpoczął się dziś strajk ostrzegawczy w Kauflandzie. Pracownicy domagają się wyższych wynagrodzeń, ale i poprawy standardów pracy. „W godzinach 12:00–14:00 odkładamy skanery, wózki i odchodzimy od stanowisk. Każdy pracownik ma pełne prawo przerwać pracę w czasie strajku — niezależnie od tego, czy jest członkiem związku zawodowego” – apeluje na Facebooku OPZZ Konfederacja Pracy.
Pracownicy sklepów, marketów i galerii handlowych w okresie przedświątecznym mają pełne ręce roboty. Czy stoją za tym godne płace i warunki pracy? Według związków zawodowych - nie, i to powinno się zmienić.
Ile zarabiają pracownicy Kauflandu?
14 grudnia jest niedzielą handlową, a więc działają dziś markety czy galerie handlowe. W jednej z dużych sieci w całej Polsce w godzinach 12-14 odbywa się dziś strajk ostrzegawczy. Mowa o Kauflandzie. Jego pracownicy chcą poprawy warunków pracy, ale również lepszych zarobków.
Dziś pokazujemy, że pracownicy mają siłę i że wspólnie możemy walczyć o godne warunki pracy. O 12:00 zaczynamy dwugodzinny strajk ostrzegawczy w sklepach i magazynach Kauflandu w całej Polsce. W godzinach 12:00 - 14:00 odkładamy skanery, wózki i odchodzimy od stanowisk. Każdy pracownik ma pełne prawo przerwać pracę w czasie strajku - niezależnie od tego, czy jest członkiem związku zawodowego. Jedność wszystkich pracowników jest kluczowa, bo im więcej nas będzie, tym wyraźniej pokażemy, że handel zasługuje na realne zmiany
— wzywali związkowcy z OPZZ Konfederacja Pracy.
Celem strajku są podwyżki w wysokości 1,2 tys. zł brutto dla każdego pracownika. Związkowcy chcą walczyć również o większe poszanowanie praw pracowniczych i wolności związkowej.
Zarobki kasjerów, sprzedawców oraz personelu porządkowego w Kauflandzie wynoszą obecnie średnio 3700 zł na rękę.
Stanowisko sieci i niepokojący komunikat związkowców
Przedstawiciel biura prasowego sieci handlowej przekonywał w rozmowie z „Faktem”, że strajk nie będzie miał ogólnopolskiej skali, a markety będą działać normalnie.
Ponad 12 tys. pracowników Kaufland zatrudnionych na stanowisku sprzedawca/kasjer oraz pracownik porządkowy otrzyma od 1 stycznia 2026 r. wyższe wynagrodzenie. Od marca 2026 r. podwyżki otrzymają pracownicy na innych stanowiskach w marketach i logistyce
— przekonywał Jakub Mazur.
W wielu marketach grożono pracownikom Kauflandu konsekwencjami za udział w strajku! Skandal!
— napisano tymczasem na facebookowym profilu OPZZ Konfederacji Pracy.
Jeśli przejrzymy media społecznościowe, zdecydowanie łatwiej jest natrafić na komunikat informujący, że w danym mieście markety pracują normalnie lub że w tym czy innym sklepie strajk nie odbywa się.
Będzie strajk generalny?
Związkowcy ostrzegają, że jeśli nie uda się wypracować kompromisu, mogą rozpocząć się strajki generalne.
Może nadejść moment, w którym trzeba będzie wejść w spory zbiorowe w większości sieci handlowych i przeprowadzić solidarny, ogólnobranżowy strajk
— podkreślono w jednym z komunikatów.
Według związków zawodowych, zapowiadane przez sieć Kaufland podwyżki to ok… 200 zł brutto.
