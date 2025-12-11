Za sprawą tzw. dyrektywy budynkowej szykuje się rewolucja, czyli obowiązkowe remonty i wymiana ogrzewania na ekologiczne, co oznacza gigantyczne wydatki – około 70 tysięcy złotych w przeliczeniu na każdego Polaka.
Polska potrzebować będzie przynajmniej 2,5 biliona złotych, by spełnić wymogi dyrektywy, którą już w przyszłym roku rzad powinien wdrożyć do polskiego prawodawstwa. Takie prognozy przedstawiła Fundacja SET w najnowszym raporcie „Skutki wdrożenia dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków”.
Koszty nie do udźwignięcia
Realizacja tej dyrektywy w Polsce - zdaniem członka zarządu Fundacji SET, Adama Tywoniuka - to „prosta droga do biedy”. Autorzy raportu, biorąc pod uwagę skalę budownictwa indywidualnego i wiek budynków, wyliczyli, że termomodernizacja domów…
