Kosmiczne koszty unijnej dyrektywy. Z powodu radykalnych wymagań Brukseli, polskie rodziny staną przed widmem ubóstwa

Za sprawą tzw. dyrektywy budynkowej szykuje się rewolucja, czyli obowiązkowe remonty i wymiana ogrzewania na ekologiczne, co oznacza gigantyczne wydatki – około 70 tysięcy złotych w przeliczeniu na każdego Polaka.

Polska potrzebować będzie przynajmniej 2,5 biliona złotych, by spełnić wymogi dyrektywy, którą już w przyszłym roku rzad powinien wdrożyć do polskiego prawodawstwa. Takie prognozy przedstawiła Fundacja SET w najnowszym raporcie „Skutki wdrożenia dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków”.

Koszty nie do udźwignięcia

Realizacja tej dyrektywy w Polsce - zdaniem członka zarządu Fundacji SET, Adama Tywoniuka - to „prosta droga do biedy”. Autorzy raportu, biorąc pod uwagę skalę budownictwa indywidualnego i wiek budynków, wyliczyli, że termomodernizacja domów…

