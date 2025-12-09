Umowa z krajami Mercosur coraz bliżej. Rolnicy zapowiadają wielkie protesty, jednak Bruksela nie ustępuje

Czy Ursula von der Leyen 20 grudnia ogłosi wielki sukces w Brazylii, czyli przyjęcie umowy handlowej UE–Mercosur? Choć porozumienie jest kontrowersyjne i otwiera rynek na tani import żywności południowoamerykańskiej, szefowa Komisji Europejskiej najpewniej postawi na swoim.

Niemcy naciskają

Po wczorajszym głosowaniu w Komisji Handlu europarlamentu wizja zatwierdzenia umowy o wolnym handlu między Unią a czterema krajami: Argentyną, Brazylią, Paragwajem i Urugwajem, staje się coraz bardziej realna. Choć posłowie opowiedzieli się za zaostrzeniem środków i mechanizmów chroniących unijne kraje przed zalewem produktów rolnych - chodzi m.in. o przyspieszenie terminów wszczęcia dochodzenia przez Brukselę w przypadku szybkiego wzrostu importu takich produktów, jak wołowina czy drób z Mercosur - to wątpliwości pozostają. …

