Czy Ursula von der Leyen 20 grudnia ogłosi wielki sukces w Brazylii, czyli przyjęcie umowy handlowej UE–Mercosur? Choć porozumienie jest kontrowersyjne i otwiera rynek na tani import żywności południowoamerykańskiej, szefowa Komisji Europejskiej najpewniej postawi na swoim.
Niemcy naciskają
Po wczorajszym głosowaniu w Komisji Handlu europarlamentu wizja zatwierdzenia umowy o wolnym handlu między Unią a czterema krajami: Argentyną, Brazylią, Paragwajem i Urugwajem, staje się coraz bardziej realna. Choć posłowie opowiedzieli się za zaostrzeniem środków i mechanizmów chroniących unijne kraje przed zalewem produktów rolnych - chodzi m.in. o przyspieszenie terminów wszczęcia dochodzenia przez Brukselę w przypadku szybkiego wzrostu importu takich produktów, jak wołowina czy drób z Mercosur - to wątpliwości pozostają. …
Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów
Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.
Kliknij i wybierz e-prenumeratę.Wchodzę i wybieram
Jeżeli masz e-prenumeratę, Zaloguj się
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/gospodarka/747819-umowa-z-mercosur-coraz-blizej-rolnicy-zapowiadaja-protesty