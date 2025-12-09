„Trwają jeszcze drobne formalności, ale za chwilę będzie oficjalne potwierdzenie, że Komisja Europejska wyraża zgodę na pomoc publiczną na budowę elektrowni jądrowej w Polsce” - poinformował premier Donald Tusk i jak dodał, „budowa będzie mogła ruszyć z kopyta i to jeszcze w grudniu”. Wkrótce przyszło potwierdzenie z KE. „Mamy to! Miliardy pomocy publicznej na budowę pierwszej polskiej elektrowni atomowej. Jest zgoda Europy i są pieniądze” - napisał w reakcji Tusk. „Dobrze, że uzyskali notyfikację, szkoda że zmarnowali blisko rok (wniosek został złożony dopiero w październiku 2024)” - skomentował w sieci były prezes Orlenu Daniel Obajtek.
Tam jeszcze trwają drobne formalności, ale dosłownie za chwilę będziemy mieli oficjalne potwierdzenie, że Komisja Europejska wyraża zgodę na pomoc publiczną na budowę elektrowni jądrowej w Polsce
— powiedział Tusk przed dzisiejszym posiedzeniem rządu.
„Budowa ruszy z kopyta”
Jak dodał, choć „brzmi to technicznie”, pozwoli na to, by budowa „mogła ruszyć z kopyta i to jeszcze w grudniu”. Premier podkreślił, że zabezpieczono środki finansowe w całości, czyli 60 mld zł.
Już w grudniu, czyli jeszcze w tym roku, pierwsze 4,6 mld zł w papierach skarbowych (…) trafi już do zainteresowanego podmiotu. To znaczy budowa rusza
— powiedział premier.
Należąca w 100 proc. do Skarbu Państwa spółka PEJ jest inwestorem i przyszłym operatorem powstającej na Pomorzu pierwszej elektrowni jądrowej w ramach Programu Polskiej Energetyki Jądrowej. Elektrownia w lokalizacji Lubiatowo-Kopalino ma mieć trzy bloki w technologii AP1000 Westinghouse. Wykonawcą będzie konsorcjum Westinghouse-Bechtel. Wylanie tzw. pierwszego betonu jądrowego planowane jest na 2028 r., rozpoczęcie komercyjnej pracy pierwszego bloku ma nastąpić w 2036 r.
Wkrótce Komisja Europejska zatwierdziła wniosek Polski o udzielenie pomocy publicznej na budowę elektrowni jądrowej.
Mamy to! Miliardy pomocy publicznej na budowę pierwszej polskiej elektrowni atomowej. Jest zgoda Europy i są pieniądze. Pierwsze cztery miliardy jeszcze w tym miesiącu
- napisał w serwisie X Tusk.
„Szkoda, że zmarnowali blisko rok”
Dobrze, że uzyskali notyfikację, szkoda że zmarnowali blisko rok (wniosek został złożony dopiero w październiku 2024)
— stwierdził w swoim komentarzu w serwisie X europoseł PiS Daniel Obajtek.
Czekamy na szczegóły - ostateczną cenę prądu, długość kontraktu i gwarancje pracy w podstawie. Oby nie były znacząco gorsze niż początkowe propozycje, bo wtedy może się to okazać pyrrusowym zwycięstwem. Atom jest Polsce niezbędny jak powietrze - bez niego nie będzie bezpieczeństwa energetycznego ani dostępnej cenowo energii dla przemysłu
— podkreślił były prezes PKN Orlen.
PAP/X/oprac. Natalia Wierzbicka
