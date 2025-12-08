„Rada nadzorcza PGE odwołała Dariusza Marca ze stanowiska prezesa spółki i powierzyła pełnienie obowiązków prezesa Dariuszowi Luberze” - poinformowała PGE w komunikacie. Odwołany został też wiceprezes ds. operacyjnych PGE Maciej Górski.
Jak zaznaczyła spółka, odpowiednia uchwała rady nadzorczej nie zawiera przyczyn zmian. Zgodnie z nią Dariusz Lubera został delegowany do wykonywania obowiązków członka zarządu na okres do 3 miesięcy.
Lubera to były wieloletni prezes Taurona; pełnił to stanowisko w latach 2008-2015, w 2010 r. wprowadzał spółkę na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Do rady nadzorczej PGE został powołany 4 grudnia na żądanie Ministra Aktywów Państwowych.
Dariusz Marzec był prezesem PGE od 18 marca 2024 r. Wcześniej, w latach 2013-2016, był wiceprezesem PGE ds. rozwoju.
PGE Polska Grupa Energetyczna jest spółką akcyjną notowaną na GPW, największym przedsiębiorstwem elektroenergetycznym i dostawcą energii elektrycznej oraz ciepła w Polsce. Skarb Państwa ma niecałe 61 proc. akcji.
Kontrowersje
Postać Dariusza Marca wzbudza wiele kontrowersji.
W styczniu Wirtualna Polska informowała, że Marzec po tym, jak został prezesem, natychmiast nakazał remont swojego gabinetu oraz sąsiadującego saloniku i łazienki za kwotę 550 tysięcy złotych. Ostatecznie wyremontowano także inne pomieszczenia na piętrze zarządu, co kosztowało aż… 1,3 mln zł. Co więcej, wymieniono także kilkuletnie auta marki bmw na nowe audi, co tłumaczono, że samochody „były zawodne i członkowie zarządu spóźniali się na spotkania”.
Dariusz Marzec znany jest także ze swojej niedorzecznej wypowiedzi na temat rosnących rachunków za prąd.
W domach jest coraz więcej urządzeń elektrycznych. Po prostu zużywamy więcej prądu, stąd może się brać wrażenie, że rachunki są coraz wyższe
— przekonywał.
Adrian Siwek/PAP/Wirtualna Polska
