Polskie Linie Lotnicze LOT były wczoraj o krok od przejęcia czeskiego przewoźnika Smartwings. Jak się okazuje, transakcja nie została sfinalizowana – informuje portal money.pl. Mimo że była już nawet przygotowana konferencja prasowa w tej sprawie, Czesi w ostatniej chwili podpisali umowę z innym podmiotem. Komentarza w tej sprawie odmówił Michał Fijoł, prezes LOT. Polską ofertę przebili Turcy - ustalił „Fakt”. Linia Pegasus Airlines miała złożyć o 10 proc. korzystniejszą propozycję, a Czesi dostali godzinę na podjęcie decyzji. Negocjacje z LOT trwały 1,5 roku - zauważa Maciej Wilk ze stowarzyszenia „TAK dla CPK”. Sprawę miały komplikować tarcia między Ministerstwem Infrastruktury a Ministerstwem Skarbu Państwa.
Portal money.pl, powołując się na dwa niezależne źródła, poinformował, że Centrum Informacyjne Rządu oraz Ministerstwo Infrastruktury planowały na dziś zwołać konferencję prasową, ogłaszając przejęcie przez PLL LOT czeskiego przewoźnika. Właściciel Smartwings Jiří Šimáně, podpisał jednak umowę z inną linią lotniczą – według nieoficjalnych doniesień: turecką. Stało się to w ostatniej chwili. Jeszcze wczoraj w siedzibie LOT przygotowano konferencję prasową.
I „skończyło się na niczym”
Prezes LOT Michał Fijoł na przełomie września i października złożył wizytę służbową w Pradze. Była ona związana właśnie z planowanym zakupem Smartwings. Jeszcze na początku listopada źródło w Polskich Liniach Lotniczych informowało money.pl, że transakcja jest już na ostatniej prostej.
Źródło zwracało jednak uwagę, że w razie gdy to LOT zostanie wybrany, konieczne będzie jeszcze uzyskanie wymaganych zgód, w tym walnego zgromadzenia akcjonariuszy. I przypominało, że dopóki transakcja nie będzie sfinalizowana, „wszystko może się skończyć na niczym”
– czytamy.
Niestety, miesiąc później te słowa „okazały się prorocze”.
Dziennik „Fakt” podaje, że Czesi zerwali negocjację w ostatniej chwili, ponieważ dostali „propozycję o 10 proc. korzystniejszą” od tureckiej firmy Pegasus Airlines.
Turcy mieli dać godzinę na podjęcie decyzji. Ostatecznie to z nimi Czesi podpisali wstępną umowę
— czytamy.
Jak podawał portal pasazer.com, LOT był zainteresowany zakupem Smartwings co najmniej od wiosny 2024 r.
„Ten deal był do wygrania rok temu”
Pojawiły się już pierwsze komentarze na ten temat - w tym zdjęcie z przygotowań do niedoszłej konferencji.
Wielka szkoda! LOT jednak nie przejmie czeskiego przewoźnika Smartwings, mimo iż była już nawet przygotowana konferencja prasowa. Teoretycznie wszystko było dogadane, jednak na ostatniej prostej „deal” się wysypał i Smartwings zostanie przejęty przez inną zagraniczną firmę. Polskim Liniom Lotniczym nie udało się sfinalizować transakcji, która miała pomóc w skalowaniu biznesu, strategicznemu wzmocnieniu pozycji w regionie i była przygotowywana od miesięcy. Prezes LOT Michał Fijoł odmówił komentarza w tej sprawie
— napisano na profilu Biznes Info.
Źródła w LOT potwierdzają najgorsze obawy: „Ten deal był do wygrania rok temu — wtedy, gdy przy stole na poważnie byliśmy tylko my — ale przez bezsensowne przepychanki personalne i zbędne napięcia z PGL musieliśmy odejść od stołu”
— podkreślił Maciej Wilk, prezes Stowarzyszenia „Tak dla CPK”.
Wszystko przez partyjne rozgrywki?
Wilk zamieścił również obszerny wpis, w którym przyjrzał się możliwym przyczynom niepowodzenia transakcji.
NIEWYKORZYSTANE SYTUACJE LUBIĄ SIĘ MŚCIĆ! Gdyby dyskusje o przejęciu Smartwings NIE trwały 1,5 ROKU, gdyby strona polska wykazała się większą determinacją i pochwyciła zdobycz wtedy, kiedy była dostępna, mielibyśmy dziś wielki sukces. A tak skończyło się, jak zwykle
— napisał dziś rano.
Dochodzą nas teraz słuchy, że powolne tempo działania było związane z długotrwałym oporem wobec transakcji ze strony Polskiej Grupy Lotniczej, a więc mniejszościowego właściciela LOTu – ale wciąż spółki w 100% należącej do Skarbu Państwa. Słyszymy o jakichś tarciach w kwestii przejęcia Smartwingsa na linii Ministerstwo Infrastruktury – Ministerstwo Skarbu Państwa. Jeżeli ministerialno-polityczna szarpanina uniemożliwiła nam dopięcie tej transakcji na czas, to doprawdy - biada nam wszystkim. Partyjniactwo i brak wyobraźni – nie tylko biznesowej - powodują, że wciąż uciekają nam kolejne szanse rozwojowe. Brzmi boleśnie znajomo, prawda? Który to już raz
— dodał.
A pamiętacie Państwo tę żenującą farsę, gdy na skutek intryg w MAP w ubiegłym roku Rada Nadzorcza LOTu wpierw odwołała ze stanowiska Prezesa Zarządu Michała Fijoła, po to tylko żeby po kilku tygodniach go na nie przywrócić? Czy nie jest przypadkiem tak, że właśnie przez tego typu żałosne gierki, przez partyjną walkę o stołki, uciekła nam okazja do przejęcia Smartwingsa już w 2024 roku, gdy przewoźnik ten był do przejęcia praktycznie od ręki?
— pyta Wilk.
To jest właśnie dramat polskiego państwa: imposybilizm, opieszałość, przepychanki personalne i skupienie na tematach zupełnie nieistotnych zamiast na sprawach strategicznych. W skali mikro przywykliśmy do tego tak bardzo, że prawie już nic nie zauważamy. Traktujemy to jak część szarej codzienności. Ale w skali makro przekłada się to na realne koszty dla kraju. Dla nas wszystkich
— dodaje.
Transakcję z Condorem w 2020 uniemożliwiła pandemia - siła wyższa. Teraz straciliśmy świetną okazję biznesową na własne życzenie. Z własnej, nieprzymuszonej woli. Przez naszą wyuczoną nieudolność i indolencję. I nie mówię tutaj W OGÓLE o moich przyjaciołach z LOTu, którzy w całej tej historii zawinili najmniej. Tak oto właśnie tracimy swoje szanse rozwojowe. Kolejny i kolejny raz. Permanentnie gramy poniżej własnego potencjału, poniżej własnej ligi. A kiedy pojawia się okazja, by wznieść się wyżej – marnujemy ją w sposób kompletnie bezsensowny. Dokładnie tak, jak w przypadku niedoszłego przejęcia Smartwings przez LOT
— podkreślił Maciej Wilk.
Koalicja Obywatelska, czyli trzon obecnego rządu, powinna zmienić nazwę na Koalicję Antyrozwojową.
