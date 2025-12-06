Obecną sytuację gospodarczą negatywnie ocenia 47,4 proc. ankietowanych, natomiast dla 38,5 proc. pod względem gospodarczym teraz jest lepiej niż było kiedyś - wynika z sobotniego sondażu przeprowadzonego przez United Surveys na zlecenie Wirtualnej Polski.
W sondażu zadano pytanie: Jak ocenia Pan/Pani obecną sytuację gospodarczą Polski w porównaniu z okresem rządów PiS (do listopada 2023)?”
Wyniki sondażu
Wynika z niego, że 47,4 proc. ankietowanych odnosi się do obecnej sytuacji gospodarczej negatywnie, 38,5 proc. ocenia ją pozytywnie a dla 12,4 proc. respondentów nie ma większej różnicy między okresem rządów PiS a obecnej koalicji rządzącej. 1,7 proc. ankietowanych nie ma zdania w tej kwestii.
Rozkład głosów zależy od preferencji politycznych. 94 proc. wyborców koalicji ocenia obecną sytuację gospodarczą pozytywnie, a 1 proc. ma o niej negatywne zdanie. Natomiast zdaniem zaledwie 4 proc. wyborców opozycji obecnie jest „zdecydowanie lepiej” lub ”„trochę lepiej”, zaś 77 proc. uważa, że jest „zdecydowanie gorzej” lub „trochę gorzej”.
Pesymizm w sprawach gospodarki
Wyniki badania pokazują, że znaczna część ankietowanych patrzy na obecny stan gospodarki z wyraźnym pesymizmem. W odczuciu wielu respondentów zmiany, które zaszły w ostatnim czasie, nie przyniosły spodziewanej poprawy. Dzieje się tak pomimo tego, że wiele zagranicznych mediów opisuje polski „cud gospodarczy” - podsumowuje WP.pl.
Sondaż został przeprowadzony przed United Surveys by IBRIS dla Wirtualnej Polski w dniach 21-23 listopada 2025 r., metodą CATI&CAWI, na próbie n=1000.
Tomasz Karpowicz/PAP
