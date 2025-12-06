W nadchodzącym roku stawki podatku gruntowego osiągną maksymalny dopuszczony poziom w 13 spośród 18 stolic województw - wynika z analizy GetHome.pl. Tyle samo, co w tym roku zapłacą jedynie mieszkańcy Zielonej Góry.
Zgodnie z obwieszczeniem ministra finansów i gospodarki z 1 sierpnia 2025 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2026 stawki podatku od mieszkań i domów nie mogą przekroczyć 1,25 zł za metr kwadratowy, a od gruntów pod takimi budynkami – 0,77 zł za metr. W tym roku obowiązują stawki: 1,19 i 0,73 zł.
Tylko w 5 miastach podatki będą niższe
Jak wynika z raportu portalu GetHome.pl, tylko w pięciu stolicach wojewódzkich podatki będą niższe. Najmniej zapłacą mieszkańcy Opola: 1,06 i 0,55 zł. W Zielonej Górze stawki wyniosą 0,99 i 0,68 zł, w Gorzowie Wielkopolskim - 1,05 i 0,71 zł, w Rzeszowie 1,24 i 0,64 zł, a w Kielcach 1,19 i 0,73 zł.
W pozostałych 13 miastach ustalona wysokość stawek podatków w 2026 r. osiągnie maksymalny poziom 1,25 i 0,77 zł.
Opole drugi rok z rzędu okazuje się najbardziej przyjaznym fiskalnie dużym miastem
— zwrócił uwagę Marek Wielgo z GetHome.pl.
W Zielonej Górze podatek gruntowy bez zmian
Portal podał, że w Opolu właściciel 200-metrowego domu na 1000-metrowej działce zapłaci w 2026 r. 762 zł podatku, czyli o 28 zł więcej niż w tym roku. W Zielonej Górze za taką samą nieruchomość trzeba będzie zapłacić 878 zł, tyle samo, co w tym roku. W Rzeszowie podatek wyniesie 888 zł i będzie wyższy o 40 zł. W Gorzowie wzrośnie o 52 zł - do 920 zł. Piątym miastem, w którym podatek nie przekroczy tysiąca złotych, są Kielce, gdzie właściciel przykładowej nieruchomości zapłaci 968 zł.
W pozostałych stolicach województw podatek ten wyniesie 1020 zł.
GetHome.pl przypomniał, że według danych GUS opłaty mieszkaniowe w październiku były średnio o 4,2 proc. wyższe rok do roku, przy inflacji na poziomie 2,8 proc. Najbardziej zdrożały: wywóz śmieci - 12,1 proc., energia elektryczna - o 8,1 proc. i woda - o 6 proc.
