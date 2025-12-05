Dziś Sejm uchwalił ustawę budżetową na 2026 r. Zgodnie z nią dochody wyniosą 647,2 mld zł, wydatki 918,9 mld zł a deficyt 271,7 mld zł. Donald Tusk postanowił pochwalić się sukcesem na portalu X: „Jest bezpieczeństwo!”. Optymizmu premiera nie podziela poseł PiS Zbigniew Kuźmiuk. „Dobry budżet, Pan premier raczy żartować” - skomentował.
Za uchwaleniem ustawy budżetowej na przyszły rok głosowało 233 posłów, a 197 było przeciw. Żaden poseł nie wstrzymał się od głosu. Ustawa trafi teraz pod obrady Senatu.
Ustawa budżetowa na 2026 r. zakłada, że wydatki państwa wyniosą 918,9 mld zł, a deficyt budżetowy ukształtuje się na poziomie 271,7 mld zł. Dochody budżetu państwa zaplanowano na poziomie 647,2 mld zł. Wpływy z VAT mają wynieść 341,5 mld zł, 103,3 mld zł budżet ma uzyskać z akcyzy, 80,4 mld zł z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) oraz 32 mld zł z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT).
CZYTAJ RÓWNIEŻ: Gorąca debata w Sejmie o budżecie na 2026 r. Kuźmiuk: Jeszcze nigdy ministrowie finansów nie odważyli się proponować czegoś takiego!
Kuźmiuk ripostuje Tuska
Premier Donald Tusk pochwalił przyjętą ustawę budżetową.
Jest dobry budżet, jest stabilna koalicja, jest bezpieczeństwo!
— napisał na portalu X. w rozmowie z dziennikarzami w Sejmie stwierdził, że przyjęcie budżetu stabilną większością, „w trudnych czasach, wojenno-ryzykownych” jest „dobrym sygnałem na najbliższe miesiące”.
Więc tak, mam satysfakcję. To jest dobry moment dla Polski
— dodał.
Dobry budżet, Pan premier raczy żartować, 1/3 pieniędzy na każdy wydatek w przyszłym roku trzeba pożyczyć i tak jest już drugi rok z rzędu. Dług publiczny tylko za 3 lata waszych rządów, wzrośnie aż o 1,1 bln zł, zadłużamy się najszybciej w Europie
— Zbigniew Kuźmiuk.
Odrzucono ponad 90 poprawek
Posłowie głosowali też nad 99 poprawkami, które zostały zgłoszone w trakcie drugiego czytania. Sejm zaakceptował 7 z nich, które dotyczą m.in. przesunięcia 5 mln zł w ramach budżetu NIK, przesunięcia środków na wspólną infrastrukturę informatyczną państwa oraz na nową siedzibę RDOŚ w Gorzowie Wielkopolskim. Inne przyjęte poprawki dotyczą sfinansowania funkcjonowania stanowisk ds. zdrowia, podległych ministrowi zdrowia, w polskim przedstawicielstwie przy Unii Europejskiej w Brukseli oraz przy Organizacji Narodów Zjednoczonych w Genewie (łącznie 3 etaty) czy wpisania do wykazu zadań programu polegającego na budowie statków dla uczelni morskich, na który środki zostały już zapisane w budżecie.
Wcześniej, w trakcie prac w sejmowej Komisji Finansów Publicznych, została przyjęta zmiana, która obniża m.in. wydatki Kancelarii Prezydenta RP o ponad 12,75 mln zł, Kancelarii Sejmu o prawie 16,6 mln zł, Kancelarii Senatu o ponad 28,2 mln zł. Poza tym, obniżono wydatki na Sąd Najwyższy (o prawie 30 mln zł), na Naczelny Sąd Administracyjny (o prawie 15,7 mln zł), na NIK (o ponad 89,7 mln zł), a także budżety RPO (o 7,8 mln zł), Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (o ponad 10 mln zł), Urzędu Ochrony Danych Osobowych (o ponad 3,7 mln zł), Krajowego Biura Wyborczego (o prawie 9,2 mln zł). Zmiana spowodowała również obniżenie wydatków na Państwową Inspekcję Pracy o ponad 105 mln zł, na Instytut Pamięci Narodowej – o ponad 82,5 mln zł mniej, a także na Ministerstwo Sprawiedliwości – o 165 mln zł.
CZYTAJ RÓWNIEŻ:
— Pracownicy sądów zaprotestowali w Sejmie. Rząd Tuska zabrał im 95 mln zł! „Złodzieje!”. Straż Marszałkowska próbowała blokować
— Na nic fortel premiera z utajnieniem obrad. Opozycja punktuje wystąpienie Tuska. „Kto mieczem wojuje, od miecza ginie”; „Żenująca szopka”
xyz/PAP/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/gospodarka/747498-budzet-na-2026-r-uchwalony-tusk-chwali-kuzmiuk-ripostuje
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.