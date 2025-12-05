Niemcy nie ustępują w sprawie pieniędzy dla Ukrainy. Coraz mocniej naciskają na belgijski rząd

zdj. ilustracyjne - flagi Ukrainy, UE i Niemiec przed konsulatem RFN w Kijowie / autor: Fratria
zdj. ilustracyjne - flagi Ukrainy, UE i Niemiec przed konsulatem RFN w Kijowie / autor: Fratria

Czy Friedrich Merz ma więcej argumentów niż Ursula von der Leyen i zdoła nakłonić rząd Belgii, by zgodził się na wykorzystanie zamrożonych gigantycznych aktywów rosyjskich na rzecz Ukrainy? Dziś przybywa w tym celu do Brukseli. Mogą to być rozmowy „ostatniej szansy”. Chodzi o 165 mld euro.

Najwyraźniej kanclerz Niemiec uznał, że czas nagli i pora osobiście zaangażować się w sprawę załatwienia wielkich pieniędzy na pomoc dla Ukrainy po tym, jak belgijskie władze bezwzględnie zapowiedziały sprzeciw dla wykorzystania na ten cel aktywów banku centralnego Rosji zdeponowanych Euroclear w Belgii.

Niemiecka ofensywa

Pomimo silnej presji ze strony Komisji Europejskiej i gorących apeli jej szefowej w ostatnich tygodniach, rząd Belgów nie ugiął się, ponieważ – co oczywiste - obawia się konsekwencji odmrożenia aktywów czyli olbrzymiego ryzyka, tak prawnego jak finansowego, ze strony Moskwy. …

