Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/gospodarka/747414-prezes-nbp-o-poziomie-inflacjito-moment-na-wypicie-szampana

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.