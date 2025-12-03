Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o obniżeniu stóp procentowych o 0,25 pkt proc., w tym głównej stopy – referencyjnej – do 4 proc. w skali roku - wynika z komunikatu Narodowego Banku Polskiego. Była to szósta obniżka stóp procentowych w tym roku.
Rada postanowiła obniżyć stopy procentowe NBP o 0,25 pkt proc. do poziomu: stopa referencyjna 4 proc. w skali rocznej; stopa lombardowa 4,50 proc. w skali rocznej; stopa depozytowa 3,50 proc. w skali rocznej; stopa redyskontowa weksli 4,05 proc. w skali rocznej; stopa dyskontowa weksli 4,10 proc. w skali rocznej
— poinformował bank centralny.
Kiedy obniżki wejdą w życie?
NBP dodał, że obniżki stóp wejdą w życie jutro, 4 grudnia.
Była to szósta obniżka stóp procentowych w tym roku. Od początku roku stopy banku centralnego spadły łącznie o 1,75 pkt proc. Główna stopa procentowa NBP, stopa referencyjna, została obniżona z 5,75 proc. do 4 proc.
RPP w niecyklu obniżek dokonała kolejnej redukcji stopy referencyjnej o 25pb lądując na 4 proc. Kolejne dostosowania w 2026 roku zejdą do 3 proc, a po drodze prezes Glapiński z pewnością wszystkich przekona (być może łącznie z nami), że to przecież niemożliwe
— komentują analitycy mBanku.
„Decyzja jest wyjątkowa”
Decyzja jest wyjątkowa, ponieważ jest wbrew tradycji, według której grudniowe posiedzenia zwykle nie przynosiły zmian w polityce pieniężnej. Inflacja spadła niespodziewanie mocniej niż zakładano i według wstępnego odczytu za listopad wyniosła 2,4 proc., czyli poniżej celu NBP. Tak szybkie obniżenie dynamiki cen osłabiło argumenty jastrzębich członków Rady. Sam prezes Glapiński po październikowym posiedzeniu wykluczał obniżki w grudniu. Rynek dostał jednak jasny sygnał, że powrotu drożyzny w tej chwili nie widać
— skomentował decyzję Andrzej Gwiżdż, analityk platformy inwestycyjnej Portu, cytowany przez portal wGospodarce.pl.
Spada też presja wewnętrzna. Dynamika płac wyhamowuje, co ogranicza ryzyko silnego wzrostu kosztów pracy, które pozostają na rekordowo wysokich poziomach w kosztach operacyjnych firm. Widać wyraźnie, że presja płacowa słabnie, a średniookresowe ryzyka inflacyjne nie są szczególnie widoczne. W tych warunkach RPP nie miała silnych argumentów, by opierać się kolejnemu cięciu. Dotychczasowe obniżki stóp przynoszą ulgę budżetom domowym i zwiększają możliwości kredytowe Polaków, co szczególnie widać na rynku hipotecznym. Następne cięcia mogą pojawić się już w pierwszym kwartale 2026 roku
— dodaje analityk Portu.
Natalia Wierzbicka/PAP/wGospodarce.pl
