Rząd Belgii nie zgadza się na przejęcie rosyjskich miliardów. Unia jest skazana na zaciągnięcie kolejnych długów?

Flaga Unii Europejskiej i Ukrainy / autor: Fratria
Flaga Unii Europejskiej i Ukrainy / autor: Fratria

Władze unijne znalazły się w bardzo trudnym położeniu: szczyt przywódców Unii już za dwa tygodnie, a rząd Belgii definitywnie nie zgadza się na wykorzystanie zamrożonych aktywów rosyjskich na pomoc dla Ukrainy. Poszukiwania 130 miliardów euro trwają.

„Najgorsza opcja”

Choć teoretycznie najprostszym i najszybszym sposobem na uruchomienie tak dużych pieniędzy byłoby odmrożenie zdeponowanych w izbie rozliczeniowej Euroclear aktywów rosyjskiego banku centralnego, to jednak władze Belgii, na której terenie znajduje się izba, rozwiały dziś wszelkie nadzieje w tej kwestii. Minister Spraw Zagranicznych Belgii w oficjalnym oświadczeniu uznał „za niedopuszczalne” wykorzystanie tych rosyjskich pieniędzy.

Komisja Europejska liczyła, że posłużą one jako zabezpieczenie do udzielenia wsparcia Ukrainie w ramach tzw. pożyczki reparacyjnej. …

Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów

Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.

Kliknij i wybierz e-prenumeratę.

Sieć Przyjaciół Wchodzę i wybieram

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych