Władze unijne znalazły się w bardzo trudnym położeniu: szczyt przywódców Unii już za dwa tygodnie, a rząd Belgii definitywnie nie zgadza się na wykorzystanie zamrożonych aktywów rosyjskich na pomoc dla Ukrainy. Poszukiwania 130 miliardów euro trwają.
„Najgorsza opcja”
Choć teoretycznie najprostszym i najszybszym sposobem na uruchomienie tak dużych pieniędzy byłoby odmrożenie zdeponowanych w izbie rozliczeniowej Euroclear aktywów rosyjskiego banku centralnego, to jednak władze Belgii, na której terenie znajduje się izba, rozwiały dziś wszelkie nadzieje w tej kwestii. Minister Spraw Zagranicznych Belgii w oficjalnym oświadczeniu uznał „za niedopuszczalne” wykorzystanie tych rosyjskich pieniędzy.
Komisja Europejska liczyła, że posłużą one jako zabezpieczenie do udzielenia wsparcia Ukrainie w ramach tzw. pożyczki reparacyjnej. …
Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów
Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.
Kliknij i wybierz e-prenumeratę.Wchodzę i wybieram
Jeżeli masz e-prenumeratę, Zaloguj się
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/gospodarka/747316-rzad-belgii-nie-zgadza-sie-na-przejecie-rosyjskich-miliardow