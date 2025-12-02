Niemcy nie mają hamulców, stawiają setki nowych wiatraków. Biznes apeluje o rozsądek

Zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria
Zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria

Głos rozsądku prezesa niemieckiego giganta energetycznego: Leonhard Birnbaum z E.ON apeluje o zaprzestanie dotowania farm wiatrowych i słonecznych.

Niemcy, które w dalszym ciągu stawiają na budowę odnawialnych źródeł, choć też szykują wielkie inwestycje w elektrownie gazowe, mają ambitną strategię dekarbonizacji i ograniczenia emisji w tempie szybszym niż cała Unia, bo neutralność klimatyczną zaplanowano w Niemczech na 2045 rok.

Pieniądze rzucone w błoto

Przejście na odnawiane źródła rodzi wiele problemów, o których ze względu na wieloletnią promocję polityki klimatycznej przez niemiecki rządy mówi się niewiele. Wyłom uczynił Leonhard Birnbaum, który udzielił szeroko cytowanego w mediach wywiadu dla Sueddeutsche Zeitung.

Jego zdaniem, pierwszeństwo w dostępie do sieci powinny…

Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów

Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.

Kliknij i wybierz e-prenumeratę.

Sieć Przyjaciół Wchodzę i wybieram

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych