Arbitrażowy Sąd w Moskwie wszczął procedurę upadłościową przeciw spółce naftowej Orlen w Rosji. Rosyjska agencja państwowa podała, że dług polskiego koncernu sięga rzekomo ponad 5,5 mln rubli. „Działania te odbieramy jako element rosyjskiej dezinformacji” - odpowiada Orlen zapytany o tę sprawę przez portal Interia Biznes.
Arbitrażowy Sąd w Moskwie wspomniane postępowanie przeciwko Orlenowi wszczął na wniosek firmy Predpriyatie Miechanizatsija. Agencja „Ria Novosti” obliczyła, że Orlen ma parę nieruchomości w Rosji - chodzi o mieszkanie, miejsce parkingowe i lokal niemieszkalny - część budynku przy moskiewskiej ulicy Wawiłowa
Sąd wpisał do rejestru wierzytelności Orlenu dług wobec przedsiębiorstwa Predpriyatie Mekhanizatsiya (…) w wysokości ponad 5,5 mln rubli
— podała rosyjska agencja.
Reakcja Orlenu
A jak na te działania zareagował Orlen?
Działania te odbieramy jako element rosyjskiej dezinformacji
— zaznaczył zapytany o tę sprawę przez portal Interia Biznes Mateusz Witczyński, rzecznik prasowy Orlenu.
Postępowanie w Moskwie wpisuje się w schemat działań rosyjskich sądów wobec wielu zagranicznych firm, w tym Orlenu
— dodał, zapewniając przy tym, że ta sytuacja nie ma wpływu na działalność Orlenu.
CZYTAJ TAKŻE:
— Tak wesprą wojnę Putina? Indyjskie rafinerie wznowiły zakup rosyjskiej ropy. Kreml musiał jednak obniżyć ceny za baryłkę
— Niemcy myślą o obciążeniu Moskwy odpowiedzialnością za zniszczenie Nord Stream. „Też miała powód, żeby wysadzić gazociąg”
Adam Stankiewicz/interia.pl
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/gospodarka/747210-rosyjski-sad-wszczal-postepowanie-przeciwko-orlenowi
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.