Sąd w Moskwie wszczął postępowanie przeciwko Orlenowi! Jest odpowiedź polskiego koncernu. "Element rosyjskiej dezinformacji"

autor: Fratria
autor: Fratria

Arbitrażowy Sąd w Moskwie wszczął procedurę upadłościową przeciw spółce naftowej Orlen w Rosji. Rosyjska agencja państwowa podała, że dług polskiego koncernu sięga rzekomo ponad 5,5 mln rubli. „Działania te odbieramy jako element rosyjskiej dezinformacji” - odpowiada Orlen zapytany o tę sprawę przez portal Interia Biznes.

Arbitrażowy Sąd w Moskwie wspomniane postępowanie przeciwko Orlenowi wszczął na wniosek firmy Predpriyatie Miechanizatsija. Agencja „Ria Novosti” obliczyła, że Orlen ma parę nieruchomości w Rosji - chodzi o mieszkanie, miejsce parkingowe i lokal niemieszkalny - część budynku przy moskiewskiej ulicy Wawiłowa

Sąd wpisał do rejestru wierzytelności Orlenu dług wobec przedsiębiorstwa Predpriyatie Mekhanizatsiya (…) w wysokości ponad 5,5 mln rubli

— podała rosyjska agencja.

Reakcja Orlenu

A jak na te działania zareagował Orlen?

Działania te odbieramy jako element rosyjskiej dezinformacji

— zaznaczył zapytany o tę sprawę przez portal Interia Biznes Mateusz Witczyński, rzecznik prasowy Orlenu.

Postępowanie w Moskwie wpisuje się w schemat działań rosyjskich sądów wobec wielu zagranicznych firm, w tym Orlenu 

— dodał, zapewniając przy tym, że ta sytuacja nie ma wpływu na działalność Orlenu.

Adam Stankiewicz/interia.pl

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl - zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków. Opisujemy wydarzenia, ujawniamy fakty, śledzimy politykę, problemy społeczne i kulturę. Publikujemy sprawdzone fakty, pogłębione analizy i odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

