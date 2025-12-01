Leonhard Birnbaum, szef E.ON., czyli największego operatora sieci energetycznych w Europie, zaapelował do niemieckiego rządu, by już przestał w preferencyjny sposób traktować odnawialne źródła energii, ponieważ to generuje niepotrzebne dodatkowe koszty. „Od lat ostrzegam, że ślepe forsowanie OZE kosztem przemysłu i stabilności sieci doprowadzi do kryzysu energetycznego – dziś niemiecki gigant E.ON przyznaje mi rację” - podkreśliła we wpisie na platformie X Anna Zalewska, europosłanka PiS.
Odnawialne źródła energii już wygrały - dostarczają ponad 60 procent naszej energii elektrycznej
— stwierdził Leonhard Birnbaum w rozmowie z „Sueddeutsche Zeitung”.
Na tym etapie nie ma już sensu masowo subsydiować nowej mocy, zwłaszcza gdy kolejna turbina wiatrowa generuje koszty, ale daje niewielkie korzyści
— ocenił szef E.ON.
„To sumuje się do miliardów”
Według Birnbauma nie powinno być tak, że instalacje OZE mają pierwszeństwo w podłączeniu do sieci, ponieważ nie odpowiada to potrzebom gospodarki - jego zdaniem pierwszeństwo tu powinny mieć firmy.
Pierwszeństwo przy przyłączeniach do sieci powinien mieć ten, kto tworzy miejsca pracy
— zaznaczył.
Ponadto szef E.ON. zwrócił się do niemieckiego rządu, aby ograniczył dopłaty do instalacji fotowoltaicznych.
Koszty stałej taryfy gwarantowanej dla nowej energii słonecznej mogą wyglądać niegroźnie w ujęciu rocznym. Ale dotacja często obowiązuje przez 20 lat, a to sumuje się do miliardów
— mówił Birnbaum.
Zalewska: E.ON przyznaje mi rację
Od lat ostrzegam, że ślepe forsowanie OZE kosztem przemysłu i stabilności sieci doprowadzi do kryzysu energetycznego – dziś niemiecki gigant E.ON przyznaje mi rację
— oceniła Anna Zalewska.
„Odnawialne źródła energii osiągnęły już dominującą pozycję, a dalsze ich preferencyjne traktowanie i dopłaty generują niepotrzebne koszty” - Leonhard Birnbaum - szef największego operatora sieci energetycznych w Europie E.ON
— dodał.
CZYTAJ TAKŻE:
— Prof. Mielczarski: Cały czas mówi się, że energia odnawialna jest najtańsza – w rzeczywistości jest najdroższa. Musimy bilansować energię
— NASZ WYWIAD. Zalewska: Wiatraki żywią się wyłącznie subwencjami, dotacjami, gwarancjami i pieniędzmi z ETS. Prąd z nich nie jest wcale tańszy
tkwl/TVN24/Reuters
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/gospodarka/747167-szef-eon-chce-by-niemcy-zaprzestaly-preferowac-oze
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.