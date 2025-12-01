Szef E.ON. apeluje do rządu Niemiec, by przestał preferować OZE kosztem firm! Zalewska: Dziś niemiecki gigant przyznaje mi rację

Leonhard Birnbaum, szef E.ON., czyli największego operatora sieci energetycznych w Europie, zaapelował do niemieckiego rządu, by już przestał w preferencyjny sposób traktować odnawialne źródła energii, ponieważ to generuje niepotrzebne dodatkowe koszty. „Od lat ostrzegam, że ślepe forsowanie OZE kosztem przemysłu i stabilności sieci doprowadzi do kryzysu energetycznego – dziś niemiecki gigant E.ON przyznaje mi rację” - podkreśliła we wpisie na platformie X Anna Zalewska, europosłanka PiS.

Odnawialne źródła energii już wygrały - dostarczają ponad 60 procent naszej energii elektrycznej

— stwierdził Leonhard Birnbaum w rozmowie z „Sueddeutsche Zeitung”.

Na tym etapie nie ma już sensu masowo subsydiować nowej mocy, zwłaszcza gdy kolejna turbina wiatrowa generuje koszty, ale daje niewielkie korzyści

— ocenił szef E.ON.

To sumuje się do miliardów”

Według Birnbauma nie powinno być tak, że instalacje OZE mają pierwszeństwo w podłączeniu do sieci, ponieważ nie odpowiada to potrzebom gospodarki - jego zdaniem pierwszeństwo tu powinny mieć firmy.

Pierwszeństwo przy przyłączeniach do sieci powinien mieć ten, kto tworzy miejsca pracy

— zaznaczył.

Ponadto szef E.ON. zwrócił się do niemieckiego rządu, aby ograniczył dopłaty do instalacji fotowoltaicznych.

Koszty stałej taryfy gwarantowanej dla nowej energii słonecznej mogą wyglądać niegroźnie w ujęciu rocznym. Ale dotacja często obowiązuje przez 20 lat, a to sumuje się do miliardów

— mówił Birnbaum.

Zalewska: E.ON przyznaje mi rację

Od lat ostrzegam, że ślepe forsowanie OZE kosztem przemysłu i stabilności sieci doprowadzi do kryzysu energetycznego – dziś niemiecki gigant E.ON przyznaje mi rację

— oceniła Anna Zalewska.

„Odnawialne źródła energii osiągnęły już dominującą pozycję, a dalsze ich preferencyjne traktowanie i dopłaty generują niepotrzebne koszty” - Leonhard Birnbaum - szef największego operatora sieci energetycznych w Europie E.ON

— dodał.

