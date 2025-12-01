Komisja Europejska w najbliższą środę przedstawi strategię, która ma pomóc Unii w zmniejszeniu zależności od chińskich dostaw surowców krytycznych. – To spóźniona reakcja co najmniej o dekadę – ocenia były szef PGE, Wojciech Dąbrowski.
Potęga Chin
Dokument RESource EU ma być swoistym remedium na problemy w relacjach handlowych z Chinami, które zdobyły dominującą pozycję na świecie zarówno w wydobyciu jak i przetwórstwie wielu metali i pierwiastków ziem rzadkich. Podczas, gdy Unia bazuje na imporcie od chińskich dostawców, władze w Pekinie - zależnie od sytuacji i potrzeb politycznych - decydują o kwotach eksportowych, które mają ogromny wpływ na produkcję zakładów w Europie - od motoryzacyjnych po branżę solarną czy przemysł obronny. Chiny kontrolują aż 90 proc. światowego handlu…
