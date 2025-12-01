„Produkt Krajowy Brutto Polski w III kw. 2025 r. wzrósł o 3,8 proc. rdr w porównaniu do wzrostu o 3,3 proc. rdr w II kw. 2025 r.” - wynika z komunikatu GUS. W ujęciu kdk PKB wzrósł w III kw. o 0,9 proc. wobec wzrostu o 0,8 proc. w II kw. Odczyt jest wyższy niż wcześniejszy szybki szacunek GUS. Dane bardzo entuzjastycznie przyjął minister finansów i gospodarki Andrzej Domański, który podkreślał, że „przyspieszają inwestycje”. Innego zdania jest wielu komentatorów w mediach społecznościowych. „Oni świętują wzrost PKB. Ty z guzem w brzuchu czekasz na rezonans do przyszłego roku. Bo Domański na ZDROWIE nie da ANI GROSZA!” - podkreśliła b. minister zdrowia Katarzyna Sójka.
Z danych GUS wynika, że inwestycje w III kw. wzrosły o 7,1 proc. rdr, konsumpcja prywatna wzrosła o 3,5 proc. rdr, a popyt krajowy wzrósł o 3,7 proc. rdr.
Ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes oczekiwali, że w III kw. 2025 r. konsumpcja prywatna w Polsce wzrosła o 4,5 proc. rdr, inwestycje wzrosły o 4,3 proc. rdr, a popyt krajowy o 4,4 proc. rdr.
Poniżej składowe PKB za III i II kw. 2025 r.
Satysfakcja Domańskiego
Naturalnie minister finansów i gospodarki Andrzej Domański bardzo entuzjastycznie odniósł się do danych Głównego Urzędu Statystycznego.
I znów pozytywne zaskoczenie z polskiej gospodarki. W III kwartale PKB wzrosło aż o 3,8% - szybciej niż we wstępnym szacunku. Co kluczowe, przyspieszają inwestycje - wzrost o 7,1%. Dobre dane za październik oraz rosnący wskaźnik wyprzedzający koniunktury (PMI) wskazują, że IV kwartał może być co najmniej tak samo dobry jak trzeci
— napisał Andrzej Domański.
„Domański na zdrowie nie da ani grosza!”
Hurraoptymistyczny ton Andrzeja Domańskiego nie udzielił się wielu komentatorom w mediach społecznościowych. Podkreślano zwłaszcza, że rząd nie chce odpowiednio dofinansować służby zdrowia czy oświaty.
Oni świętują wzrost PKB. Ty z guzem w brzuchu czekasz na rezonans do przyszłego roku. Bo Domański na ZDROWIE nie da ANI GROSZA!
— zaznaczyła była minister zdrowia Katarzyna Sójka.
I dlatego postanawiają głodzić ochronę zdrowia i naukę
— napisała Dorota Spyrka.
Jakie zaskoczenie? Planujecie jakie mają być dane i takie macie. Z rzeczywistością już od dawna nie ma to nic wspólnego
— ocenił użytkownik Adam.
