Minister Domański zachwycony wynikami gospodarki. Sójka: Oni świętują wzrost PKB. Ty z guzem w brzuchu czekasz na rezonans

Andrzej Domański / autor: Fratria/X

Produkt Krajowy Brutto Polski w III kw. 2025 r. wzrósł o 3,8 proc. rdr w porównaniu do wzrostu o 3,3 proc. rdr w II kw. 2025 r.” - wynika z komunikatu GUS. W ujęciu kdk PKB wzrósł w III kw. o 0,9 proc. wobec wzrostu o 0,8 proc. w II kw. Odczyt jest wyższy niż wcześniejszy szybki szacunek GUS. Dane bardzo entuzjastycznie przyjął minister finansów i gospodarki Andrzej Domański, który podkreślał, że „przyspieszają inwestycje”. Innego zdania jest wielu komentatorów w mediach społecznościowych. „Oni świętują wzrost PKB. Ty z guzem w brzuchu czekasz na rezonans do przyszłego roku. Bo Domański na ZDROWIE nie da ANI GROSZA!” - podkreśliła b. minister zdrowia Katarzyna Sójka.

Z danych GUS wynika, że inwestycje w III kw. wzrosły o 7,1 proc. rdr, konsumpcja prywatna wzrosła o 3,5 proc. rdr, a popyt krajowy wzrósł o 3,7 proc. rdr.

Ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes oczekiwali, że w III kw. 2025 r. konsumpcja prywatna w Polsce wzrosła o 4,5 proc. rdr, inwestycje wzrosły o 4,3 proc. rdr, a popyt krajowy o 4,4 proc. rdr.

Poniżej składowe PKB za III i II kw. 2025 r.

Składowe PKB za III i II kw. 2025 r. / autor: PAP Biznes

Satysfakcja Domańskiego

Naturalnie minister finansów i gospodarki Andrzej Domański bardzo entuzjastycznie odniósł się do danych Głównego Urzędu Statystycznego.

I znów pozytywne zaskoczenie z polskiej gospodarki. W III kwartale PKB wzrosło aż o 3,8% - szybciej niż we wstępnym szacunku. Co kluczowe, przyspieszają inwestycje - wzrost o 7,1%. Dobre dane za październik oraz rosnący wskaźnik wyprzedzający koniunktury (PMI) wskazują, że IV kwartał może być co najmniej tak samo dobry jak trzeci

— napisał Andrzej Domański.

Domański na zdrowie nie da ani grosza!”

Hurraoptymistyczny ton Andrzeja Domańskiego nie udzielił się wielu komentatorom w mediach społecznościowych. Podkreślano zwłaszcza, że rząd nie chce odpowiednio dofinansować służby zdrowia czy oświaty.

Oni świętują wzrost PKB. Ty z guzem w brzuchu czekasz na rezonans do przyszłego roku. Bo Domański na ZDROWIE nie da ANI GROSZA!

— zaznaczyła była minister zdrowia Katarzyna Sójka.

I dlatego postanawiają głodzić ochronę zdrowia i naukę

— napisała Dorota Spyrka.

Jakie zaskoczenie? Planujecie jakie mają być dane i takie macie. Z rzeczywistością już od dawna nie ma to nic wspólnego

— ocenił użytkownik Adam.

maz/PAP/X

