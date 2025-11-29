Sprzedaż internetowa w USA w Czarny Piątek (Black Friday) osiągnęła rekordowy poziom 11,8 mld dolarów – wynika z danych platformy Adobe Analytics.
To wzrost o 9,1 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym.
Według platformy, która zbiera i analizuje dane dotyczące zakupów internetowych, w sobotę, 29 listopada, klienci wydadzą dodatkowo 5,5 mld dol., a w niedzielę, 30 listopada, – 5,9 mld.
18 mld dol. na zakupy w Black Friday
Z kolei firma Salesforce poinformowała, że amerykańscy konsumenci wydali 18 mld dol. na zakupy w Black Friday, o 3 proc. więcej niż w ubiegłym roku, głównie na luksusową odzież i akcesoria.
Pomimo tego, jak podała agencja Reutera, ruch w sklepach stacjonarnych po Święcie Dziękczynienia był stosunkowo niewielki, a niektórzy klienci wstrzymywali się z nadmiernymi wydatkami z powodu inflacji i niepewności na rynku pracy.
Rekordowa sprzedaż przewidywana jest również w Cyberponiedziałek (Cyber Monday), czyli pierwszy poniedziałek po amerykańskim Święcie Dziękczynienia, który słynie z różnych wyprzedaży i promocji w sklepach internetowych.
Jak prognozuje Adobe, konsumenci wydadzą tego dnia ponad 14 mld dol., o ponad 6 proc. więcej niż w 2024 r.
Natalia Wierzbicka/PAP
