Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/gospodarka/747017-ile-amerykanscy-konsumenci-wydali-na-zakupy-w-black-friday

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.