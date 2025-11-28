Rosną koszty, nie ma efektów. Cele zielonej transformacji są nie do osiągnięcia, gdyż energia jest zbyt droga

Zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria
Unijna polityka klimatyczna nie tylko jest zbyt ambitna i wyznacza nierealistyczne cele, ale też nie prowadzi do spadku cen energii i winduje koszty przemysłu, który traci konkurencyjność. Takie wnioski znalazły się najnowszym raporcie opracowanym przez Morningstar Electrification Observer zatytułowanym „European’s electrification hits stall speed”, o którym informuje portal Euronews.

Ambicje na papierze

Z dokumentu wynika, że wysokie ceny energii w Unii zagrażają celom dekarbonizacji, i to jeden z głównych problemów w realizacji europejskiej polityki klimatycznej. Trudno oczekiwać, że w UE nastąpi niemal powszechna elektryfikacja - a takie są ambicje - gdy ceny prądu są wysokie. Zarówno dla gospodarstw domowych, jak i firm wdrażanie technologii niskoemisyjnych jest więc wielkim wyzwaniem…

