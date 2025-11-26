Minister energii Miłosz Motyka poinformował, że opłata przejściowa za energię powinna być od przyszłego roku wygaszona. Polityk przekazał, że dzięki temu rachunki za prąd mają być niższe o kilka złotych.
Opłata przejściowa za energię powinna zostać wygaszona; powinniśmy zaprzestać jej pobierania od przyszłego roku, taką decyzję podjąłem
— poinformował minister Motyka w Polsat News. Dodał, że dzięki temu kwota na rachunku za prąd powinna spaść o kilka złotych.
Po raz kolejny minister energii wyraził nadzieję, że ceny zatwierdzane przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki będą na poziomie niższym niż te, które obecnie są mrożone.
Z kolei w programie radiowym „Poranek Siódma” Motyka przekazał, że resort prowadzi działania systemowe - inwestycyjne i legislacyjne, by cena za prąd była niższa. Wśród planowanych działań wymienił wprowadzenie tanich źródeł energii i zreformowanie systemu energetycznego tak, by zmniejszyć „szereg opłat”. Dodał, że można np. obniżyć opłaty na sieci.
Będziemy zachęcać do trafy dynamicznej; wskażemy, jak zrobić, żeby było taniej i żeby płacić mniejsze rachunki za prąd
— mówił Motyka. Dodał, że chodzi o działania edukacyjne, dzięki którym „każdy będzie widział, gdzie może zaoszczędzić”.
Propozycja prezydenta ws. opłaty przejściowej
Opłata przejściowa została wprowadzona w 2008 r. jako kompensata związana z rozwiązaniem kontraktów długoterminowych tzw. KDT zawartych przed wejściem Polski do UE pomiędzy wytwórcami energii a spółkami obrotu. Ustalenie opłaty przejściowej na poziomie 0 zł zaproponował prezydent Karol Nawrocki w projekcie nowelizacji ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia kosztów energii elektrycznej oraz finasowaniu systemów wsparcia energetyki ze środków z handlu uprawnieniami do emisji CO2.
Prezydencki projekt noweli ustawy obniżający ceny energii trafił do Sejmu 12 listopada br. W efekcie wprowadzenia proponowanych w nim rozwiązań gospodarstwa domowe miałyby płacić za energię elektryczną ok. 33 proc. mniej, a przedsiębiorstwa o około 20 proc. mniej. Projekt nowelizacji przewiduje m.in. obniżenie stawki VAT na energię elektryczną z 23 proc. do 5 proc. oraz różnego rodzaju opłat, które wpływają na poziom rachunku za energię.
Szkoda więc, że rządząca Sejmem koalicja 13 grudnia nie chce pochylić się nad prezydenckim projektem.
xyz/PAP
